Des policiers de la SQ de Drummondville porteront bientôt des caméras portatives

Une dizaine de policiers de la SQSûreté du Québec de Rimouski arborent ce nouvel outil de travail depuis lundi matin. Ces caméras d'intervention seront aussi portées progressivement par leurs collègues de Val d'or, Beauharnois et Drummondville durant un projet pilote d'une durée d’un an.

Les objectifs du projet pilote, c'est de renforcer la confiance de la population dans les interventions policières, c’est la première chose. On veut aussi accroître la transparence dans nos interventions. Le troisième point, c'est de s'assurer du respect des droits des citoyens et de préserver en tout temps la sécurité de nos policiers sur la route , explique Benoît Richard, porte-parole de la SQSûreté du Québec .

Un contrepoids

L'Association des policiers provinciaux du Québec accueille l'initiative avec intérêt. Même si ces caméras ne révéleront pas tout d'une intervention, elles pourraient agir comme contrepoids aux contenus diffusés sur les réseaux sociaux.

Souvent, les images qu'on a ne permettent pas d'avoir l'ensemble d’une intervention. Nous, ce qu'on veut en ayant ce projet pilote là avec ces caméras portatives sur nous, c'est d'avoir l'ensemble de l'événement Une citation de :Dominic Ricard, président de l’Association des policiers provinciaux du Québec

Pour la mère de l'adolescent Riley Fairholm, abattu par un policier de la SQ en juillet 2018 alors qu'il était en crise avec en main un pistolet à air comprimé, ces caméras doivent être implantées de façon permanente.

Je ne pense pas que lors de l'événement ça aurait changé quelque chose, sauf que je pense que l'enquête du BEIBureau des enquêtes indépendantes et le raisonnement du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales auraient pris beaucoup moins de temps et je pense qu’il y aurait eu peut-être plus de témoignages, de vérité et de transparence , soutient Tracy Wing, la mère de Riley Fairholm.

Même si la SQSûreté du Québec indique que de tels projets ont eu des résultats mitigés ailleurs au Canada, Tracy Wing espère que les policiers du Québec pourront s'inspirer de ces expériences pour apprendre et évoluer .

Des paramètres propres à chaque région

Le projet pilote aura des paramètres propres à chaque région. La caméra pourra, dans certaines municipalités, être activée de manière manuelle et obligatoire. Dans d'autres cas, elle le sera de façon manuelle et automatique au moment où l'arme de service ou à impulsion électrique sera retirée de son étui.

La SQSûreté du Québec déposera un bilan au ministère de la Sécurité publique au terme de l'exercice.

Avec les informations de Jean-François Dumas