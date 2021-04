L’histoire de l’oie présentée en radio-théâtre avec Anne Dorval le 29 avril

Anne Dorval y jouera l’oie Teeka tandis que Sébastien René et Éric Bruneau y interpréteront respectivement Maurice enfant et Maurice adulte.

L’histoire de l’oie, qui fête ses 30 ans en juin 2021, est une fable sur la violence héréditaire et l’humiliation, tour à tour mélancolique, drôle et terrible, [qui] s’impose aujourd’hui comme un grand classique du théâtre jeune public , indique Radio-Canada dans un communiqué.

Synopsis de la pièce

Pour évacuer les violences répétées qu'il subit, Maurice s'est construit un monde imaginaire. Profitant de l'absence de ses parents, il invite sa seule amie, l'oie Teeka, à pénétrer dans la maison. La salle de bain et la chambre de Maurice deviennent alors les hauts lieux des exploits de Tarzan et de ses amis. Mais le retour des parents ramène Maurice et Teeka à la réalité. La peur pousse Maurice à faire un geste désespéré et cruel.