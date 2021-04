La Saskatchewan enquête sur les rassemblements antimasque à travers la province

Le ministre de la Santé, Paul Merriman, s’est exprimé lundi à propos des divers rassemblements qui ont attiré des centaines de participants.

C'est idiot d'organiser et de participer à de grands rassemblements en ces temps de pandémie , critique-t-il.

Le gouvernement n'envisage toutefois pas de nouvelles mesures punitives. Il n'est pas non plus prévu d'augmenter le montant des contraventions émises par la police à ceux et celles qui ne respectent pas les règles de santé publique.

Le ministre Paul Merriman souligne que les Saskatchewanais ont le droit de faire valoir leurs opinions, mais que la solution pour sortir de cette pandémie n'est pas de défiler en groupe dans les rues.

C’est votre choix de participer à ces rassemblements, mais c’est un choix qui a des conséquences pour votre famille, vos voisins et votre communauté , ajoute le ministre de la Santé. La seule façon de sortir de cette pandémie est de se faire vacciner. Manifester ne va pas nous aider.

Une approche nuancée

Du côté du Service de police de Saskatoon, les policiers disent adopter une approche nuancée lors de ces événements.

La porte-parole, Alyson Edwards, explique que les forces de l'ordre se tiennent à l'écart des rassemblements et surveillent la situation. Elles n'interviennent que dans le cas où une personne se montrerait violente ou si elle représentait une menace pour elle-même et pour les autres.

Pour l'instant, le Service de police de Saskatoon n'a donné aucune contravention aux personnes qui ont participé au rassemblement de samedi. L'enquête suit toutefois son cours.

Du côté de Regina, le Service de police a quant à lui donné quatre amendes lors d'un rassemblement tenu la fin de semaine dernière.

Les policiers de la capitale emploient une stratégie similaire à leurs confrères de la Ville des Ponts : ils gardent leur distance et n'interviennent que très rarement.

Nous avons délibérément choisi de nous concentrer sur les organisateurs, car ils créent l'événement et y attirent des personnes. Nous espérons que les amendes les dissuaderont, mais rien de tout cela n'a encore été confirmé devant les tribunaux , peut-on lire dans un communiqué.

Le Service de police de Regina reconnaît toutefois que leurs techniques pourraient être revues lors des prochains rassemblements.

Avec les informations de Geneviève Patterson et Gregory Wilson