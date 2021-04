Le camping gagne du terrain dans les zecs de la région

Dans la foulée d’un virage récréotouristique entrepris au cours des dernières années, l’offre va désormais au-delà des activités traditionnelles de chasse et de pêche.

À la Zec des Passes, les visiteurs goûtent aux joies du camping sauvage au bord de la rivière Péribonka et vivent les défis inhérents à la pratique d’un tel loisir en pleine nature.

Il va s'en venir une phase 2 dans ce projet-là. C'est vraiment magnifique , s’enthousiasme le président du conseil d’administration, Donald Pilote.

Airmedic pour tous

Les utilisateurs de la Zec des Passes bénéficieront aussi d'un nouveau service de transport aérien d’urgence en cas de besoin. La direction a signé une entente avec Airmedic pour assurer la sécurité des utilisateurs de passage sur son territoire. Ainsi, les gens n'auront pas à s'abonner individuellement.

Cette année, on a eu une assemblée générale annuelle virtuelle. On l'a présenté à nos membres [le projet Airmedic]. Précédemment, il y avait eu un sondage et 90 % de nos membres voulaient le service, surtout au prix qu'il nous a été offert. C'est une fraction minime de ce que ça coûte habituellement , poursuit Donald Pilote.

Les coûts sont assumés en partie par la zec, mais le prix de la carte de membre a été légèrement revu à la hausse.

Des yourtes à la Zec Onatchiway

Le projet d'hébergement caressé depuis quelques années par la Zec Onatchiway prendra forme au mois de juin. Cinq yourtes seront accessibles, ce qui a nécessité un investissement de 180 000 $.

Avec la COVID-19 l'an passé, c'est un projet qui a été retardé. On n’en a pas fait beaucoup la promotion. Il reste beaucoup de disponibilités. On a beaucoup de dates encore même qu'on a des dates où les cinq yourtes sont toutes disponibles , révèle la directrice générale, Myriam Benoît.

Dès le 2 mai, les pêcheurs pourront donc profiter des richesses du territoire, après s’être dûment enregistrés sur place ou, préalablement, en ligne.

La région se démarque

Si le camping gagne du terrain dans les zecs du Québec, c’est en grande partie parce que le gouvernement a émis des directives en ce sens. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait bonne figure en la matière.

Je dirais que nous sommes l’une des régions qui avons le mieux répondu. On a développé de nouveaux sites et on va en développer d'autres. Rivière-aux-Rats, on s'attend à un nouveau site cette année , cite, en exemple, Maxime Dufour, directeur général du Regroupement des Zec du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D'après le reportage de Laurie Gobeil