Financement retiré aux grands événements : après le choc, la résignation

Le couperet est tombé il y a près de deux semaines pour une quinzaine de grands événements de la Ville de Québec. En raison de la crise sanitaire, l'administration Labeaume a décidé de retirer son financement annuel pour le réinvestir dans la tenue d'événements de plus petite envergure.

La Ville a fait son choix en s'appuyant sur trois critères. Pas question de financer un événement dont les risques d'annulation sont trop élevées, pas question non plus de financer les événements virtuels ou encore des événements qui viendraient concurrencer les commerces et restaurants qui ont été durement touchés depuis le début de la pandémie.

Radio-Canada a contacté plusieurs organisations pour connaître l'impact de cette décision.

Création de projets

Toutes ont spontanément confié à Radio-Canada que la décision de la Ville de Québec avait été une surprise. La Ville les a prévenus quelques minutes seulement avant la conférence de presse du 16 avril.

Bien conscientes que la pandémie allait avoir le dernier mot, elles espéraient avoir convaincu le Bureau des grands événements que leur événement pouvait s'adapter aux exigences de la crise sanitaire.

L'association des gens d'affaires du Vieux-Port, qui produit le Festival Folk Expression, prend acte de la décision de la Ville avec philosophie.

La situation n'est pas sous contrôle et la vaccination n'est pas avancée, c'est clair qu'on ne peut pas présenter un événement qui provoque des rassemblements. Une citation de :Richard Samson, directeur de l'association des gens d'affaires du Vieux-Port

Le regroupement produit d'autres événements durant la belle saison. Pas question pour l'instant de tout mettre sur la glace.

Chez Flip Fabrique, qui produit chaque été un spectacle de cirque à la place Jean-Béliveau, on essaie de voir les choses du bon côté. La pandémie a permis de prendre un pas de recul pour se concentrer sur la création de nouveaux projets.

Le directeur général de l'organisation, Benoît Côté, confirme qu'il fera plusieurs propositions à la Ville dans le cadre de l'appel de projets qui a été lancé pour animer l'été. Ça ne sera pas des rassemblements de 5000 personnes. Ce sont de plus petites prestations, des disciplines solistes, non annoncées. On s'enligne comme l'été passé.

L'organisme peut également compter sur plusieurs programmes d'aides d'urgence et sur de nouveaux bailleurs de fonds comme le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Flip Fabrique embauche jusqu'à 70 travailleurs et artistes chaque été. La saison estivale qui s'annonce n'aura rien de comparable. C'est sûr qu'il y a plusieurs dizaines d'artisans qui espéraient avoir ce spectacle-là pour l'été.

Espoir

Les organisations dont les événements doivent normalement se tenir à la fin de l'été ou au début de l'automne espèrent toujours que la situation sanitaire va s'améliorer. C'est le cas du Marathon Beneva de Québec. Il n'y a qu'une seule épreuve au programme cette année à Québec, en octobre. La décision n'est toujours pas prise.

Le festival Envol et Macadam qui met en scène des artistes émergents ne lance pas encore la serviette. L'événement attire entre 5000 et 6000 personnes chaque année depuis 24 ans. On a été vraiment surpris et découragé , explique son directeur général devant la décision de la Ville de Québec de retirer son financement.

Simon Gaudry a présenté à la Ville trois scénarios différents. On pensait honnêtement qu'on pourrait trouver une solution. Il espère que les autres bailleurs de fonds seront au rendez-vous malgré tout.

Le ministère du Tourisme entre autres s'est déjà engagé à verser sa part grâce à un programme d'aide dont l'échéancier est prévu en mars 2022.

Envol et Macadam a lieu à l'îlot Fleuri en septembre. Le terrain appartient au ministère des Transports, mais pas question d'aller contre la volonté de la Ville, affirme M. Gaudry.

Aide d'urgence

Toutes les organisations contactées par Radio-Canada ont reçu l'information qu'il n'y aurait pas d'autres formes de subventions comme l'an dernier. En 2020, la Ville de Québec avait soutenu tous les grands événements malgré leur annulation.

À titre d'exemple, le Festibière avait obtenu 6 000 dollars ce qui représentait environ 50 % du montant qu'il aurait obtenu si l'événement avait eu lieu.

Le maire Labeaume a affirmé en point de presse que la Ville allait tenter de refaire la même chose cette année. Ce message ne s'est toutefois pas rendu aux organisations.

Le cabinet de la mairie confirme que le maire va tenir parole. Les événements qui ne reçoivent pas de financement cette année seront rencontrés pour analyser la situation.