Vaccinés, des camionneurs du Nouveau-Brunswick se sentent insultés par la province

Le premier ministre Blaine Higgs a annoncé que les camionneurs qui franchissent la frontière provinciale pour leur travail sont maintenant obligés de s’isoler chez eux pour 14 jours chaque fois qu’ils reviennent au Nouveau-Brunswick.

Ils ne doivent pas quitter leur domicile, sauf pour de rares exceptions, comme pour des rendez-vous médicaux ou se procurer des biens essentiels. Mais dans ce dernier cas, cela devra se faire sans contact, par exemple en récupérant une commande à l’auto (curbside pickup).

Ces règles s'appliquent que ces camionneurs soient vaccinés ou non contre la COVID-19.

C’est enrageant, c’est inquiétant, c’est stressant , déclare le camionneur Sébastien Lagacé, en route lundi vers les États-Unis, où il transporte des produits de la mer.

Les nouvelles règles de quarantaine désarçonnent le camionneur néo-brunswickois Sébastien Lagacé. Photo : Radio-Canada

En raison des messages confus et contradictoires de par la province, il ignore ce qui l’attend à son retour au Nouveau-Brunswick, plus tard cette semaine.

Comme là, je vais faire ma run et, quand je vais arriver en fin de semaine, je vais [devoir] demander au douanier : qu’est-ce qui se passe ? , dit-il.

Alors que des camionneurs sont déjà sur la route, d’autres ont décidé de faire marche arrière.

C’est le cas du camionneur indépendant de Shippagan, Serge-André Godin, qui devait partir pour les États-Unis lundi, mais qui a finalement préféré rester chez lui.

Serge-André Godin, camionneur. Photo : Radio-Canada

C’est le cas du camionneur indépendant de Shippagan, Serge-André Godin, qui devait partir pour les États-Unis lundi, mais qui a finalement préféré rester chez lui.

Lorsqu’il a appris la nouvelle vendredi, il était furieux. C’était comme une claque en pleine face , dit-il.

C’est après avoir pris son week-end pour réfléchir qu’il a décidé de ne pas prendre la route, lundi

Pas d’exceptions pour les vaccinés

L’incompréhension de ces deux camionneurs est d’autant plus grande qu’ils ont reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19.

Au Nouveau-Brunswick, 220 377 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 en date du 26 avril 2021. Photo : CBC/Evan Mitsui

Soulignant que le gouvernement a insisté pour que les camionneurs se fassent vacciner, Serge-André Godin explique qu'il a reçu le vaccin il y a 5 semaines, mais pas ses parents.

Il ne comprend pas pourquoi le gouvernement l'a mis dans un groupe à vacciner en priorité, si c'était pour le forcer à faire quand même des quarantaines.

Moi, j’ai déjà eu ma première dose de vaccin, je porte le masque. Ben là, si je fais ça, pourquoi vous me mettez autant de règlements que ça? , demande de son côté Sébastien Lagacé.

Serge-André Godin souhaiterait que les règles soient assouplies. Il préfère attendre des nouvelles de son association avant de reprendre la route. On verra ce qui se passe , se résigne-t-il. Je ne veux pas sacrifier ma famille, puis tous les projets qu’on a.

Alimentation : des conséquences redoutées

Dans le secteur de l’alimentation, on redoute que les nouvelles règles imposées aux camionneurs viennent perturber la chaîne d’approvisionnement.

Des responsables d'entreprises du secteur agroalimentaire s'inquiètent des conséquences possibles de mesures qui affectent les camionneurs. Photo : iStock

Le président et directeur général du Groupe Westco, Thomas Soucy, affirme que certains de ses camionneurs sont déçus et découragés par leur gouvernement, et préfèrent profiter de l'assurance-emploi plutôt que de devoir composer avec ces mesures.

Son entreprise située à Sainte-François-de-Madawaska fait directement affaire avec une cinquantaine de camionneurs, qui l'approvisionne entre autres en poulet et en grains qui arrivent de l'extérieur de la province.

Si à cause d'une raison ou un autre, les camionneurs refusent de travailler, c'est sur qu'il va avoir une pénurie d'oeufs dans la province du Nouveau-Brunswick [et] à l'Île du Prince Édouard très, très vite , affirme Thomas Soucy.

Thomas Soucy, président-directeur général du Groupe Westco (archives). Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick affirme que les décisions de la santé publique sont prises en consultation avec le ministère des Transports pour préserver la chaîne d'approvisionnement.

D’après les reportages de Serge Bouchard et d'Isabelle Arseneau