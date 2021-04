La grève des débardeurs du port de Montréal a des répercussions jusqu’en Estrie

La grève générale illimitée des débardeurs du port de Montréal a été déclenchée lundi matin, et touche plus de 1100 membres du Syndicat des débardeurs du port de Montréal.

Située à Sherbrooke, l’entreprise Motrec produit des véhicules électriques industriels pour transporter des charges et des personnes dans les usines. La grève nuit considérablement à son approvisionnement et pourrait avoir des impacts majeurs sur la productivité, explique Alain Turgeon, le directeur de l'amélioration continue, de l'ingénierie et des technologies de l'information de la compagnie.

On a certaines composantes majeures qui transitent par le port de Montréal qui proviennent de l’extérieur. Comme des moteurs, des différentiels, tout le train de traction du véhicule. Actuellement, avec la chaîne d’approvisionnement qui est extrêmement fragilisée, on reçoit le matériel au compte-gouttes et à la dernière minute , déplore-t-il.

Une grève au port de Montréal ne serait pas catastrophique, mais presque, pour nous. On pourrait en venir même à arrêter la chaîne de montage. Une citation de :Alain Turgeon, directeur de l'amélioration continue, de l'ingénierie et des technologies de l'information pour Motrec

Selon lui, cet arrêt toucherait 45 employés sur le plancher de production, sans compter les impacts qu’on pourrait avoir au niveau de l'ingénierie.

L’avion, pas toujours une solution

La livraison par avion est un moyen d’éviter le transport de pièces par bateau, mais reste très chère, remarque M. Turgeon.

C’est extrêmement dispendieux, on y va avec parcimonie. [...] Pour combler le mois de mai, j’ai des composantes qui s’en viennent déjà par avion. Mais si d’autres composantes ne rentrent pas par bateau à cause d’une grève au port de Montréal, on pourrait dès le début juin commencer à ralentir les opérations , conclut-il.

Les débardeurs négocient depuis deux ans et demi avec l’Association des employeurs maritimes, et protestent notamment contre leurs horaires de travail. En été 2020, ils avaient fait la grève pendant deux semaines.

Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé qu’un projet de loi spéciale pourrait être déposé à la Chambre des communes dès mardi pour faire reprendre les activités du port.