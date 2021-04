COVID-19 : plus de visiteurs seront permis dans les centres de longue durée en Alberta

Chaque résident pourra désigner quatre personnes autorisées à le visiter plutôt que deux. La limite pour les rassemblements sociaux extérieurs passera de 5 à 10 personnes.

De plus, si possible, et si une majorité des résidents est d’accord , un résident pourra recevoir jusqu’à trois visiteurs à la fois à l’intérieur. Ces visiteurs devront être de la même famille ou de la même bulle.

Aucune des options ne comporte zéro risque, mais les familles et les résidents nous ont clairement dit qu’ils souhaitaient ce changement et la vaccination nous donne l’occasion de le faire , dit le premier ministre, Jason Kenney.

Il ajoute qu’il n’y a plus que 44 cas actifs dans les centres de soins de longue durée à travers la province. Il y en avait plus de 800 en décembre.

La vaste majorité des résidents est désormais vaccinée.

1495 nouveaux cas et 7 décès en 24 heures

Dans le reste de la province, les cas actifs de COVID-19 continuent d’augmenter. Ils sont passés de 20 136 dimanche à 20 610 lundi.

Environ 64 % de ces cas sont liés à des variants du virus plus contagieux.

Dans les dernières 24 heures, les autorités ont enregistré 1495 nouveaux cas, avec un taux de positivité de 10 %.

Sept décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés pendant la même période, dont une femme dans la vingtaine de la zone d'Edmonton et un homme dans la quarantaine de la zone Nord.

Le taux de transmission (R) a légèrement diminué la semaine dernière. Il est en moyenne de 1,04 pour la semaine du 19 au 25 avril. Il était de 1,08 la semaine précédente.