Quarantaine des voyageurs : les règles du Nouveau-Brunswick se précisent

Ces nouvelles exigences avaient été annoncées vendredi dernier, en après-midi, par le premier ministre Blaine Higgs.

La province requiert que les personnes qui entrent au Nouveau-Brunswick s’isolent dans l’un des hôtels que désigne le gouvernement.

25 personnes en quarantaine

Il y avait lundi 25 personnes en quarantaine dans les hôtels désignés de la province.

Les six hôtels désignés par le gouvernement sont : le Best Western Plus de Bathurst, le Quality Inn à Campbellton, le Delta à Fredericton, le Rodd Miramichi River à Miramichi, l'hôtel Hyatt Place à Moncton et le Hilton de Saint-Jean.

La province avait initialement désigné sept hôtels mais l'un d'entre eux, situé à Woodstock, a demandé à être retiré de la liste, estimant ne pas avoir l'espace nécessaire.

Il n'y a pas d'hôtel désigné dans la région d'Edmundston pour le moment, car la zone est en confinement, avait précisé Blaine Higgs vendredi.

Qui doit aller à l'hôtel?

Ceux qui doivent s'isoler à l'hôtel sont : les vacanciers, les voyageurs d'affaires, les gens qui déménagent au Nouveau-Brunswick, les gens qui ont voyagé pour des motifs de compassion, les étudiants et les parents qui les accompagnent au retour d'une zone considérée à risque (comme Halifax en ce moment), et les étudiants et leurs parents qui reviennent de l'extérieur de l'Atlantique.

Tous ces gens doivent s'isoler à l'hôtel, qu'ils soient vaccinés ou non.

Campbellton au Nouveau-Brunswick, près de la frontière du Québec. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les voyageurs - à l’exception des étudiants - vont devoir payer pour tous les frais.

La Croix-Rouge canadienne a le mandat de superviser le tour. Elle suggère aux gens qui reviennent dans la province de se préparer le plus à l’avance possible.

Il faut d'abord s'inscrire auprès du gouvernement, en ligne ou par téléphone au 1 833 948-2800.

Une fois qu'on a la réponse du gouvernement, il faut réserver l’hôtel. On peut le faire en communiquant directement avec l’un des hôtels désignés, ou en s'adressant à la Croix-Rouge au 1 800 863-6582.

Fait à souligner, il faudra se rendre à l'hôtel désigné le plus près du point d'entrée au Nouveau-Brunswick, et non celui le plus prêt de sa destination finale.

Les gens doivent conduire eux-mêmes, ou prendre un taxi. Ils n’auront pas le droit d’être reconduits par quelqu’un, ni faire de covoiturage.

Quand peut-on partir?

Les gens devront rester au moins 7 jours à l'hôtel.

Au bout de 5 jours, il faudra passer un test de dépistage, dont le résultat devrait être donné à la 7e journée de l’isolement.

Si ce test est négatif, la quarantaine peut se poursuivre à la maison, mais seulement s’il n’y a personne d’autre qui se trouve à ce domicile.

Un autre test doit être passé au 10e jour de l’isolement.

La Croix-Rouge affirme qu'il y aura de la sécurité à l’hôtel pour s’assurer que les gens restent dans leurs chambres.

Il ne leur sera pas permis de sortir, même pour faire jouer leurs enfants dehors.

En revanche, on assure que ceux qui ont des animaux de compagnie - si ceux-ci sont acceptés à l’hôtel - pourront les sortir pour qu’ils fassent leurs besoins.

La Croix-Rouge promet aussi que les gens qui ont des allergies auront accès à de la nourriture qui respecte leurs restrictions alimentaires.

Combien cela coûte-t-il?

Le premier ministre Higgs affirmait vendredi que le séjour à l’hôtel coûterait environ 200 dollars par jour . C’est donc dire qu’il en coûtera de 1400 $ à 2800 $ environ pour une chambre, selon la durée du séjour.

La contravention pour ne pas respecter les règles de quarantaine s’élève à 580 $.

Chaque journée où la personne contrevient aux obligations de quarantaine signifie qu’elle commet une nouvelle infraction, qui entraîne une nouvelle contravention.

Un voyageur souhaitant se soustraire aux règles aurait donc à payer une amende de 580 $ chaque jour, jusqu’au montant maximal de 20 400 $.