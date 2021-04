Recensement américain : un poids électoral accru pour des États républicains du Sud

La publication des nouvelles données du recensement, lundi, réservait une bonne nouvelle aux républicains : l'évolution démographique des États-Unis permettra à certains de leurs bastions du Sud d'obtenir plus de sièges au Congrès et, au passage, quelques grands électeurs supplémentaires.

Les États-Unis comptent désormais 331 millions de personnes, a indiqué le Bureau du recensement (US Census Bureau), d'après le dernier recensement décennal, réalisé l'an dernier.

Au cours de la dernière décennie, la population américaine a connu sa plus petite hausse pour la deuxième fois depuis le début des recensements, en 1790. Ce ralentissement démographique s'explique par une baisse de la natalité et une immigration moins forte.

Les données démographiques des États, dont les détails seront divulgués plus tard cette année, auront une incidence sur les centaines de milliards qu'octroie le gouvernement fédéral pour des domaines comme l'éducation, les hôpitaux et le logement.

L'administration Trump, qui voulait ajouter dans le formulaire de recensement une question sur la citoyenneté et ainsi exclure les immigrants irréguliers, avait dû reculer après un revers devant la Cour suprême.

Le portrait obtenu aura également une incidence sur le poids politique des États à Washington.

Six États sortiront gagnants du redécoupage électoral qui découlera de ce plus récent recensement, selon les grandes lignes rendues publiques. Par conséquent, les États qui en bénéficieront auront une plus grande délégation à la Chambre des représentants et verront du même coup s'accroître leur nombre de grands électeurs, qui élisent le président.

Le pouvoir politique continuera ainsi de se déplacer vers le Sud pour la prochaine décennie, alors que des États du Midwest et du Nord-Est qui ont historiquement soutenu les démocrates perdront des sièges.

Le nombre de représentants à la Chambre – 435 – reste fixe, mais sa répartition dans les États varie tous les 10 ans, en fonction du recensement. Le Collège électoral, lui, conserve ses 538 membres, un total correspondant aux 435 élus de la Chambre des représentants et aux 100 sénateurs, auxquels viennent s’ajouter les 3 grands électeurs du District de Columbia.

Avec ses deux sièges supplémentaires et autant de grands électeurs votant pour le président, le Texas, qui n'a pas élu de candidat démocrate à la présidentielle depuis 1980, est l'État qui retirera le plus de l'exercice.

La Caroline du Nord, davantage républicaine, et la Floride, qui l'est de plus en plus, gagneront pour leur part un représentant chacun ainsi qu'un grand électeur. L'Oregon et le Colorado, qui tendent davantage vers le Parti démocrate depuis les dernières années, ainsi que le Montana, qui connaît un mouvement politique inverse, sont dans la même situation. Le Montana n'avait jusqu'ici qu'un représentant; il en aura deux.

La Californie – l'État le plus populeux et un bastion démocrate – encaissera un recul pour la première fois de son histoire après avoir vu sa croissance démographique ralentir.

Autre État très populeux, New York, ainsi que d'autres États traditionnellement démocrates comme le Michigan, la Pennsylvanie et l'Illinois perdront pour leur part un siège et un grand électeur chacun.

Les autres perdants sont l'Ohio et la Virginie occidentale, tous deux davantage républicains.

Autre avantage républicain pour l'horizon électoral 2022

Le prochain redécoupage de la carte électorale se fera en 2021, dans la foulée du recensement de 2020. La nouvelle carte sera ainsi utilisée pour la première fois lors des élections de mi-mandat de 2022.

Certains États confient le redécoupage des districts à des commissions, mais la majorité des États confient cette responsabilité à leurs législateurs et accordent au gouverneur un droit de veto.

En outre, les républicains contrôleront le processus de redécoupage électoral des districts dans beaucoup plus d'États que les démocrates, en raison de leurs plus grands succès aux urnes dans les États lors des dernières élections.

Or, les études montrent que les républicains s’adonnent plus fréquemment que leurs rivaux à la manipulation des frontières des districts pour maximiser le nombre de circonscriptions qu'ils peuvent remporter, une pratique surnommée le gerrymandering .

Le troisième district du Maryland est un bon exemple de ce redécoupage pour le moins créatif.