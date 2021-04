Pikogan réclame une réduction de la vitesse sur la route 109

Le décès d’Antoine Diamond, 47 ans, happé vendredi dernier par un poids lourd alors qu’il marchait dans ce secteur, a mobilisé la communauté, qui compte plus de 600 résidents. Même la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a interpellé le ministre des Transports François Bonnardel à ce sujet, dimanche, via Twitter.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Chaque jour, des résidents de Pikogan prennent leur marche de santé sur la route 109 ou se rendent à Amos à pied ou à vélo, non sans risques. Or, ce court tronçon de quelques centaines de mètres a déjà pris plusieurs vies. Et chaque décès ravive de douloureux souvenirs pour plusieurs membres de la communauté, qui ont exprimé leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux.

On est fatigués de ça. Ma tante et ma cousine ont été frappées sur ce chemin. Ça réveille beaucoup de blessures, de vieilles blessures qui sont là depuis toujours. On se dit voyons, ça ne se peut pas de ne rien faire. Il faut qu’on se mobilise un peu plus. Il faut que ça change. Qu’ils mettent une lumière, qu’ils diminuent… qu’ils fassent n’importe quoi, mais il faut qu’il y ait quelque chose. La limite est à 90, mais personne ne roule à 90. C’est 100, 110 ou 120 km/h , affirme Françoise Ruperthouse, membre de la communauté.

Dans la communauté de Pikogan, la vitesse est limitée à 30 km/h. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Comme pour les villages

La cheffe Monik Kistabish entend et partage ce cri du cœur. Elle comprend la colère de la population et réclame elle aussi du changement. Selon elle, le ministère des Transports doit réduire la vitesse permise de 90 à 50 km/h dans ce secteur. Une demande récurrente du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.

Je pense que les conseils dans le passé ont déjà travaillé avec le MTQ pour faire réduire la vitesse sur la route 109 et jusqu’à aujourd’hui, ça n’a jamais été répondu. Dans les autres municipalités, ailleurs, quand il y a une communauté ou un village, la vitesse est toujours réduite. On ne comprend pas pourquoi ce ne serait pas le cas aussi pour Pikogan. Il y a eu beaucoup de victimes au fil des années, des accidents aussi, notamment à la sortie de la station-service en voiture , fait-elle valoir.

Se faire entendre

D’ailleurs, d’autres mesures pourraient aussi être envisagées. Que ce soit une lumière jaune qui dit aux conducteurs qu’il y a une entrée, des panneaux de sensibilisation, tout ce qui pourrait aider à améliorer la sécurité. Il pourrait aussi y avoir une piste cyclable. Dans un monde idéal, il y aurait une traverse de piétons pour s’assurer que tout le monde est en sécurité , se permet même de rêver la cheffe Monik Kistabish.

Monik Kistabish, cheffe de la Première Nation Abitibiwinni Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard