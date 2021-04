Remparts-Voltigeurs : de jeunes diables rouges affamés

Plus jeune équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts ne voient pas les séries éliminatoires comme une simple occasion d’apprendre. En cette saison particulière, tous les espoirs sont permis, croit le défenseur Evan Nause à l’aube de l’affrontement contre les Voltigeurs de Drummondville.

Nous sommes jeunes, mais on a tous les outils pour se rendre loin. Des joueurs avec beaucoup de cœur, ce qui est important en séries , estime l’arrière de 18 ans, emballé par ses premières séries dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Je pense qu’il va y avoir des surprises et on ne veut pas seulement gagner une ronde. On veut se rendre jusqu’au bout.

S’il est heureux de voir ses ouailles aborder les séries avec confiance, Patrick Roy met toutefois en garde de ne pas voir trop loin. L’approche qu’on va avoir, c’est un match à la fois. On a certainement une occasion de grandir comme équipe et il faut voir chaque rencontre comme un défi pour avancer vers la suivante , philosophe l’entraîneur-chef qui fera face au fils de son ancien entraîneur Bob Hartley, Steve, derrière le banc des Voltigeurs.

Une rare série 3 de 5

À l’image de la saison, les séries de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec seront différentes qu’à l’habitude. À compter de 13 h mardi, les Remparts et les Voltigeurs croiseront le fer dans une série 3 de 5 disputée dans un environnement contrôlé à Drummondville.

Ce sont deux équipes qui se ressemblent beaucoup qui s’affrontent. Deux équipes jeunes et ça va être intéressant de voir comment on va gérer ça , lance Patrick Roy.

Remparts : 17 victoires en 32 matchs

107 buts marqués, 96 buts accordés

Meilleurs marqueur : Nathan Gaucher (31 points) Voltigeurs : 18 victoires en 34 matchs

106 buts marqués, 104 buts accordés

Meilleur marqueur : Xavier Simoneau (37 points)

Surtout que tout le monde a l’habitude des séries 4 de 7. La dernière fois que j’ai fait un 3 de 5, ça doit être en 1986, contre Boston, mes premières séries éliminatoires avec le Canadien , s’est rappelé l’ex-numéro 33.

Ce format écourté ne donne pas droit à un faux départ mardi après-midi et mercredi soir, lors du 2e match de la série. ll faut être prêt quand la rondelle tombe , illustre Roy.

C’est un défi supplémentaire pour les joueurs des Remparts qui ont récemment été confinés durant deux semaines en raison d’une éclosion de COVID-19. Sans compter que ceux qui ont contracté le virus ne sont pas nécessairement de retour au sommet de leur forme.

Un retour graduel après la COVID-19

Ça a été plus long que prévu de reprendre notre rythme. On a fait ça graduellement selon les recommandations de la santé publique. Mais les deux dernières pratiques, j’avais le sentiment qu’on était prêt pour le premier match contre Drummondville.

Pas question d’en faire une excuse, ajoute Evan Nause. Au contraire, il estime que les deux semaines loin de la glace, sans encaisser ou distribuer des coups d’épaule, lui ont fait du bien physiquement.

Je pense que nous avons l’avantage. On paraît bien à l'entraînement. Les gars sont rapides , lance celui qui devrait entendre son nom au prochain repêchage de la LNHLigue nationale de hockey .