Maintenant que le mandat de chef de parti de Maude Marquis-Bissonnette est confirmé en bonne et due forme, les trois candidats déclarés dans la course à la mairie de Gatineau fourbissent leurs armes. La véritable campagne ne se déroulera qu’à l’automne, mais tous préparent leur plateforme électorale, tout en se faisant à l’idée des défis que pose la pandémie.

Même si j'aimerais aller faire du porte-à-porte, faire des activités et rencontrer les citoyens, je ne peux pas. C'est pour ça que j'invite les citoyens à nous contacter sur les médias sociaux, à échanger, à partager des idées , lance Jean-François LeBlanc, le conseiller du district du Lac-Beauchamp qui briguera la mairie comme candidat indépendant.

Le conseiller du district de Lac-Beauchamp à Gatineau, Jean-François LeBlanc (archives) Photo : Radio-Canada

L’ex-présidente et directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle, aussi en lice comme indépendante, abonde dans le même sens.

C'est certain que la situation de la pandémie est un défi, mais elle crée une opportunité qui est intéressante [...] Les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux, [ils] m'interpellent par message en privé, sur ma page Facebook, [...] pour des discussions , dit-elle en entrevue.

La chef d’Action Gatineau - officialisée dans son nouveau rôle dimanche - s’est aussi résolue à mener des consultations virtuelles avec sa tournée de Gatineau, lancée en février.

La prochaine campagne électorale va être différente, nécessairement, à cause de la pandémie. On va respecter les mesures sanitaires, ça va nous forcer à être créatifs et aller à la rencontre des citoyens autrement , résume Maude Marquis-Bissonnette.

Maude Marquis-Bissonnette, chef d'Action Gatineau (archives) Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

Tous les candidats espèrent toutefois que la vaccination, qui aura progressé d’ici au lancement officiel de la campagne électorale, permettra plus d’activités en présentiel.

Ça dure véritablement 44 jours [...], vers la fin de septembre. Les gens seront majoritairement vaccinés et on sera en mesure de faire du porte-à-porte espère Mme Bélisle, qui évoque aussi l’idée de rencontres avec les citoyens dans des parcs, à distance.

Elle relève, par ailleurs, que la campagne électorale fédérale imminente pourrait aussi tomber au même moment. Ce ne serait pas idéal, mais [c’est] possible et plausible , commente-t-elle.

Plateformes électorales en cours d'élaboration

L’ex-PDG de Tourisme Outaouais estime qu’elle dévoilera, d’ici au début de l’été, des orientations qui seront assez précises , pendant qu’elle réserve la publication de sa plateforme complète au moment de la campagne électorale.

Jean François LeBlanc vise aussi l’été pour lever le voile sur son programme. Il avoue, toutefois, qu’il pourrait décider d’en dévoiler quelques pans plus tôt, si l’actualité du moment l’en convainc.

Il est écrit en grande partie. Il me reste de la validation à faire [...] auprès des experts, des élus [et] même [de] discuter avec des candidats.

Quant à Mme Marquis-Bissonnette, elle devrait présenter prochainement, plus en détail, ce qui ressort de sa tournée de Gatineau. On sait déjà qu’elle souhaite miser sur des propositions pour prendre un virage vert et pour remettre sur les rails le développement économique pour l’après-pandémie.

Pour la première fois, on verra des femmes se présenter à la mairie de Gatineau. J'espère que ça, les gens sentiront que c'est un vent de changement , souligne, de son côté, Mme Bélisle.

L'ex-directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada

Cette dernière entend compter sur le fait qu’elle représente une forme de renouveau, puisqu’elle est la seule n’ayant pas déjà siégé au conseil municipal de Gatineau.

Il reste toutefois à voir si d’autres personnes sauteront dans la mêlée et croiseront le fer avec les candidates et le candidat déjà déclarés.

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain.

Avec les informations de Nathalie Tremblay