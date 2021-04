Facebook et Google échouent dans leur gestion des publicités frauduleuses, selon une étude

Avez-vous confiance envers le système de Facebook et Google pour signaler des publicités frauduleuses sur leurs plateformes? Pas vraiment, si l’on se fie à une récente étude menée au Royaume-Uni et dont les résultats ont été rapportés par plusieurs médias lundi.

Imaginez : vous cliquez sur une publicité en ligne d’un magasin de chaussures connu, et vous accédez à un site qui vous semble légitime. Mais une fois vos informations de carte de crédit inscrites, vous ne voyez jamais la couleur des chaussures que vous avez commandées. Il s’agit de l’une des nombreuses fraudes auxquelles les internautes s’exposent en naviguant sur Facebook et Google.

Sur 2000 personnes interrogées au Royaume-Uni par Which?, une association de protection des consommateurs et consommatrices, 15 % ont indiqué avoir déjà été victimes d’une publicité frauduleuse et ont mentionné l’avoir signalée à Facebook (27 %) et Google (19 %).

Si l'étude montre que Google enregistre le pire bilan pour ses réactions aux signalements de publicités frauduleuses, Facebook détient pour sa part la moins bonne note pour ce qui est de la présence de ces arnaques sur son réseau social.

Mais dans les deux cas, les géants font piètre figure lorsqu’il est question de supprimer ces contenus frauduleux qui leur sont signalés : Google n’aurait pas agi sur 34 % d’entre eux et Facebook, sur 26 %, selon l’étude.

Autre donnée : 43 % des victimes ont indiqué ne pas avoir signalé l'escroquerie aux deux géants du web, soit parce qu’elles doutaient que quelque chose soit fait (Facebook), soit parce qu’elles ne comprenaient pas comment s’y prendre (Google). Which? a par ailleurs décrit le système de Google comme étant complexe et vague dans son rapport.

Des actions réclamées

Selon Which?, ces résultats suggèrent que les plateformes en ligne doivent adopter une approche beaucoup plus proactive pour empêcher le contenu frauduleux d'atteindre les victimes potentielles en premier lieu.

L’association croit également que le gouvernement devrait faire plus d’efforts pour empêcher les fraudes de prospérer .

Les plateformes en ligne doivent se voir confier la responsabilité légale d'identifier, de supprimer et de prévenir les contenus faux et frauduleux sur leurs sites... et le gouvernement doit agir maintenant. Une citation de :Adam French, spécialiste en droits des consommateurs et consommatrices de Which?

Which? a pour sa part lancé un service gratuit d’alerte à la fraude afin d’aviser les internautes des dernières tactiques utilisées par les malfrats.

Les entreprises ont toutes les deux indiqué avoir supprimé les publicités mentionnées dans le rapport à la suite de sa publication. Google a précisé avoir supprimé ou bloqué quelque 3,1 milliards d’annonces pour violation de ses politiques, et a indiqué que toutes les plaintes sont examinées manuellement.