Dans sa décision, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, rappelle toutefois aux députés qu’une capture d’écran, la prise de photo d’un écran ou l’enregistrement vidéo des délibérations de la Chambre ou d’un de ses comités, qu’elles soient publiques on non, sont absolument défendues .

La photo du député de Pontiac a fait les manchettes partout dans le monde après qu’il eut été capturé dans son plus simple appareil lors de la période de questions à Ottawa, le 14 avril.

Des risques de dérive accrus

Selon le président, le respect du règlement n'a jamais été aussi crucial qu'à ce moment-ci, alors que la presque totalité des élus travaille à distance. Il ajoute que les risques de dérive sont accrus, compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de partager et de disséminer l’information .

Les événements de cette journée constituent une violation flagrante de nos règles et, ce qui est plus important encore, un affront à l’autorité et à la dignité de la Chambre des communes et des députés , a ajouté Anthony Rota dans sa décision sur le rappel au règlement soulevé par le leader du gouvernement.

L’utilisation de téléphones cellulaires, de caméras ou d’appareils photo de toute sorte est également interdite à la Chambre. Une citation de :Extrait du chapitre 13 sur le maintien de l'ordre et du décorum du règlement de la Chambre des communes

Des actions juridiques possibles

Au lendemain de l’incident, le leader du gouvernement, Pablo Rodriguez, avait demandé au président de la Chambre des communes d’enquêter pour trouver la personne qui avait pris cette photo et ainsi déterminer des actions à prendre.

Sébastien Lemire a pris la parole en Chambre une semaine plus tard pour faire son mea culpa et présenter des excuses formelles.

Le whip en chef du gouvernement, Mark Holland, avait toutefois affirmé que ces excuses ne suffisaient pas et avait demandé au Bloc québécois de révéler avec qui le député avait partagé la capture d'écran. Ces informations n’ont pas été rendues publiques et le président de la Chambre a jugé l’affaire close .

Les libéraux comptent tout de même exiger des sanctions contre M. Lemire lors de la prochaine réunion du Bureau de régie interne. S'il n'y a pas consensus, le whip du gouvernement, Mark Holland, prévient déjà que des actions juridiques pourraient être prises pour obtenir justice.

Avec les informations de La Presse canadienne