Faire voler un drone en toute légalité

Alors que le pilotage de drones est de plus en plus populaire en Ontario, des experts soulignent l'importance de bien connaître les règles entourant cette pratique.

Randy Girard, spécialiste en marketing chez OmniView Tech confirme que les ventes de drones sont en augmentation dans sa boutique de Mississauga.

M. Girard avance qu'en ces temps de pandémie, plusieurs personnes se cherchant des activités à faire en plein air se tournent maintenant vers cette technologie volante.

De plus, ajoute le spécialiste, faire voler un drone est de plus en plus abordable tant techniquement que financièrement.

Nous avions une clientèle majoritairement composée de photographes et de cinéastes, mais depuis l'an dernier, il y une plus grande diversité dans cette clientèle. Une citation de :Randy Girard, spécialiste marketing, OmniView Tech

Outre le plaisir qu'auront certains à manipuler et à gérer la technique de l'engin et ses composantes, M. Girard explique qu'un des plus grands plaisirs réside dans les points de vue extraordinaires qu'offrent les drones.

De plus en plus d'adeptes tentent l'expérience de faire voler un drone. Photo : Radio-Canada / Facebook@ OmniView Tech

Besoin ou pas d'une licence?

Randy Girard explique qu'encore aujourd'hui, de nombreux néophytes se présentent à sa boutique sans avoir conscience des règles strictes qui balisent cette activité.

Dès lors qu'un individu se procure un drone pesant plus de 2500 grammes, Transport Canada, qui est responsable de la gestion de l'espace aérien canadien, exige l'obtention d'une licence.

Ce n'est définitivement pas l'examen le plus facile [à passer], et il est nécessaire de réviser la matière. Plusieurs personnes s'inquiètent pour cet examen, mais une fois qu'ils ont commencé à voler, ils comprennent son importance. Une citation de :Randy Girard, spécialiste marketing, OmniView Tech

Parmi les connaissances requises pour réussir l'examen de Transport Canada, il faut maîtriser notamment certaines notions de navigation, de météorologie et même de physique.

Les drones sont considérés comme des aéronefs, ce qui fait de vous un pilote. Quand vous utilisez un drone, vous partagez l’espace aérien avec d’autres drones et aéronefs. Avant de l’utiliser, vous devez comprendre les règles à suivre et consulter nos conseils sur la sécurité. Source : Transport Canada Consultez la page de Transport Canada pour voir l'ensemble de la réglementation ici (Nouvelle fenêtre)

Cependant, M. Girard explique qu'il existe toute une gamme de drones de moins de 2,5 kilogrammes, qui sont selon lui idéaux pour les débutants.

Transport Canada n'exige pas de licence pour opérer un drone de moins de 2,5 kilogrammes. Photo : Radio-Canada / Facebook @OmniView Tech

Selon Transport Canada, tout drone doit tenir compte de l'espace aérien dans lequel il veut s'envoler, puisque certaines zones, notamment près des aéroports, sont strictement contrôlées.

Les zones rouges sont interdites. Les zones jaunes requièrent une prudence supplémentaire en raison d'un autre trafic aérien. Les zones orange nécessitent une permission de Nav Canada, de Parcs Canada, de la Défense nationale ou d’un exploitant d’aéroport. Photo : Radio-Canada / Source : Transport Canada

Amendes en cas d'infractions : Jusqu’à 1 000 $ en cas de vol sans certificat de pilote de drone

Jusqu’à 1 000 $ en cas de vol de drones non immatriculés ou marqués

Jusqu’à 1 000 $ en cas de vol dans des lieux non autorisés  (Nouvelle fenêtre) 

 Jusqu’à 3 000 $ si la sécurité d’aéronefs ou de personnes est compromise Source : Transport Canada

De multiples usages

L'engouement pour les drones est aussi bien présent dans plusieurs secteurs de l'économie

Bruce MacPherson, président de l'Académie de Drone Clarion, confirme que les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les engins volants.

M. MacPherson explique que les drones leur permettent d'obtenir des données sur l'état de santé de leurs cultures sans avoir à parcourir leurs champs à pied.

C'est un beau jouet pour les grands enfants qui veulent s'amuser avec cette technologie ; [...] mais en fin de compte, c'est un outil. Et c'est un outil que nous développons pour aider les agriculteurs. Une citation de :Bruce MacPherson, président de l'Académie de drone Clarion

Des drones sont maintenant équipés de réservoirs où l'on peut mettre des liquides tels que des pesticides par exemple pour être pulvérisés sur les champs.

Ces machines ont une autonomie de 18 à 20 minutes et sont entièrement programmables afin de s'assurer que l'ensemble du champ ait été arrosé de façon complètement automatique.

Certains drones équipés de réservoirs et de pulvérisateur peuvent asperger un champ. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Toutefois, concernant les drones munis de réservoirs et de pulvérisateurs, Darren Clark, le chef des pilotes de l'Académie de drones Clarion avertit qu'il faut recevoir certaines autorisations de Transport Canada pour les acquérir.

Il explique qu'outre l'agriculture, les drones sont utilisés maintenant dans plusieurs autres contextes et situations.

Nous avons formé des pompiers, nous avons fait de la recherche et du secourisme... Nous formons des pilotes pour inspecter les éoliennes [...] et nous avons même formé des militaires. Une citation de :Darren Clark Chief Pilot Clarion Donre Academy Mile High aerial Imagery

Selon les deux responsables de l'Académie de drone Clarion, le plus grand avantage pour une entreprise de travailler avec des drones reste encore de réduire les risques d'accident pour les travailleurs.

Le futur est hors du champ de vision

Devant l'engouement pour les drones qui a commencé il y a quelques années déjà, Transport Canada avait déjà assoupli ses règles pour baliser le vol de ces petits engins.

Toutefois, comme le souligne M. Macpherson, la prochaine grande avancée dans le domaine sera l'autorisation du vol de drone sans ligne directe de vision.

Transport Canada exige que le pilote garde son drone en tout temps dans son champ de vision. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Transport Canada oblige un pilote de drone à conserver son appareil en vol dans son champ de vision en tout temps.

Les applications du vol hors du champ de vision sont absolument gigantesques ! L'inspection des pipelines, surveillance des frontières, des côtes océaniques... [...] Cela va au-delà de nos rêves. Une citation de :Bruce MacPherson, président de l'Académie de drone Clarion

Dès lors, en attendant que Transport Canada accepte que l'on perde de vue son drone en plein vol, les livraisons de pizza à domicile par les airs resteront de l'ordre du fantasme.