COVID-19 : plus d’un adulte sur trois à Toronto est maintenant vacciné

Selon la Santé publique torontoise, 1085 personnes sont présentement hospitalisées dans la capitale ontarienne, qui a connu 3023 décès des suites de la COVID-19 depuis le début de la crise.

La maire de Toronto, John Tory, en conférence de presse. Photo : CBC/Evan Mitsui

La perte tragique de personnes qui étaient des êtres chers, des parents, des collègues, des voisins et des amis fait qu’on redoublera tous nos efforts pour mettre fin à cette pandémie en suivant les mesures de santé publique et en continuant à vacciner autant de résidents aussi vite que nous pouvons comme l'offre le permet , a déclaré le maire John Tory dans un communiqué.

Selon la Ville, la campagne de vaccination municipale connaît un certain succès. Dans les 13 quartiers de Toronto que la Ville qualifie de zones chaudes , environ 28 % des résidents en moyenne étaient vaccinés en date du 22 avril, comparé à 10 % en début avril.

La Ville se prépare d’ailleurs à annoncer quels commerces seront les premiers à être ordonnés de fermer. La semaine dernière, le bureau de santé publique de Toronto a ordonné la fermeture de toute entreprise ayant cinq employés infectés ou plus pendant 10 jours.

Malgré des problèmes d'approvisionnement en vaccins  (Nouvelle fenêtre) , la municipalité a alloué 59 % des 107 640 doses en sa possession à des cliniques mobiles et éphémères dans les zones chaudes, selon le commandant de l'intervention de Toronto liée à la COVID-19, Matthew Pegg.

La semaine prochaine, Toronto s'attend à recevoir plus de 270 000 doses de vaccin, et enverra 73 % de ces nouvelles doses aux points chauds.

Le maire Tory a également annoncé, lundi, que la Ville investissait 2 millions de dollars pour renforcer le soutien en santé mentale des résidents, en particulier ceux des quartiers sensibles. Le soutien sera virtuel et entièrement gratuit pour les résidents en situation de deuil, d'anxiété et de dépression liés à la pandémie.

160 accusations relatives à la COVID-19 en fin de semaine

Certains résidents de Toronto ont décidé de contrevenir aux directives provinciales en faisant la fête lors de la fin de semaine dernière, selon le Service de police de Toronto.

La police de Toronto a déclaré qu'elle répondra pour faire appliquer l'ordre de rester à la maison en fonction des appels qu'elle reçoit de la part des résidents. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

La police a répondu à des centaines d'appels du public, et est intervenue dans plus de 200 rassemblements bruyants — plus de la moitié à l'intérieur — a déclaré le service par voie de communiqué.

Les agents ont porté 160 accusations en vertu de la Loi sur la gestion des urgences et la protection civile. Ils ont aussi porté huit accusations criminelles, notamment pour entrave à un policier et voies de fait.

La plupart des appels provenaient du centre-ville. Samedi, des agents ont visité des maisons, des appartements, des locations à court terme et des entreprises, a déclaré la police.

Dans un contexte où le nombre de cas positifs continue d'augmenter de façon inquiétante et où les admissions aux soins intensifs sont à leur plus haut niveau, c’est extrêmement décevant de voir des gens organiser des fêtes et des rassemblements et s'exposer, ainsi que leurs familles, les travailleurs de la santé et les premiers intervenants, à un risque accru , a déclaré le chef du Service de police de Toronto, James Ramer.

Plus de rendez-vous pour les vaccins

Le maire John Tory a indiqué, lundi, que plus d'un million de doses de vaccin ont été administrées à Toronto, ce qui représente environ un adulte sur trois.

Le groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 a recommandé vendredi que la province modifie sa stratégie de vaccination, pour allouer les doses en fonction des points chauds de la province, plutôt qu’en fonction de l'âge.

Toronto vaccine les résidents à partir de 18 ans dans certains secteurs particulièrement à risque. Photo : CBC/Evan Mitsui

Le groupe d'experts indépendants qui conseille le gouvernement Ford a déclaré que cette approche réduirait considérablement les taux d'infection.

Un nouveau bloc de rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 a été ouvert dans les neuf cliniques gérées par la Ville. Les rendez-vous se dérouleront du 10 au 16 mai, date à laquelle Toronto s’attend à recevoir plus de doses, selon la Santé publique torontoise.

En ce moment, les Torontois de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous dans une des cliniques de vaccination de masse de la ville, ainsi que les personnes âgées de 50 ans et plus vivant dans les 13 zones chaudes de Toronto, les enseignants, et les personnes enceintes.

Les personnes de 18 ans et plus vivant dans des points chauds peuvent se faire vacciner dans des cliniques mobiles et éphémères, tandis que ceux âgés de 40 ans et plus peuvent recevoir une dose d'AstraZeneca dans les pharmacies.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette et de CBC News