Des élections municipales sous haute tension à Tracadie

C’est de la fake news , écrit sur Facebook l'ancienne conseillère municipale et habituée de la politique Norma McGraw, au sujet d’une position de Jean-Yves McGraw. Se mettre la tête dans le sable n’est pas conseillé. Réveille.

Si les États-Unis ont pu se débarrasser de Donald Trump votant pour un vrai gentilhomme en la personne de Joe Biden, je ne vois pas pourquoi Tracadie ne pourrait pas en faire autant en votant pour ce gentilhomme qu’est Jean-Yves McGraw , lance pour sa part l'ancien député provincial Serge Rousselle, dans une publication ensuite retirée.

Une affiche électorale de Denis Losier a été vandalisée cette semaine. Photo : courtoisie / Denis Losier

Affrontements vigoureux

Ces messages ne sont que la pointe de l’iceberg. Les deux candidats à la mairie remarquent que l'atmosphère de la campagne est difficile.

Il y a les supporteurs qui s’affrontent… vigoureusement si on peut dire , observe Denis Losier sur les réseaux sociaux. Ça joue dur, disons qu’il y a pas mal de mise en échec dans les coins .

L'une des affiches de Jean-Yves McGraw a été vandalisée. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Jean-Yves McGraw remarque que les citoyens ne se déchirent pas seulement sur Internet puisqu’une de ses affiches a justement été déchirée. J’imagine que c’est la passion des gens, on ne peut pas contrôler ces choses-là. [...] Ça fait partie de la game.

Selon l’aspirant maire, ce climat est la conséquence de cinq années de divisions au conseil municipal.

Pour le maire Denis Losier, c’est plutôt la faute des promesses brisées de la fusion du grand Tracadie en 2014.

Centre-ville et communautés rurales

Vous savez, on parle d’une municipalité qui a été créée en 2013 , lance Denis Losier lorsqu’il est invité à expliquer la cause de ces frictions électorales.

Il observe une division entre les anciens DSL et l’ancienne ville de Tracadie-Sheila. On a un groupe qui est habitué à vivre dans un mode municipal et on a un grand groupe qui s’ajoute et qui a des questions.

Denis Losier a donné rendez-vous au journaliste à l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le maire dit observer que les enjeux sont très différents entre les quartiers.

Au centre-ville, on parle du centre-ville, du développement économique et on parle des bâtiments. Quand tu vas dans les quartiers ruraux, les questions sont : est-ce qu’on va avoir des investissements? Est-ce qu’on va payer plus de taxes à cause des routes? Est-ce qu’on va avoir nous aussi des projets?

Tu as un choc des cultures. Une citation de :Denis Losier, maire de Tracadie

Selon lui, plusieurs citoyens sont donc inquiets et préoccupés par le choix de leurs représentants au conseil municipal. Cette tension-là, on la sent dans les médias sociaux, mais on la sent aussi sur la place publique et durant nos rencontres.

Cinq années de divisions

L’aspirant maire Jean-Yves McGraw estime qu’il y a des frustrations légitimes concernant la fusion de 2013.

Jean-Yves McGraw se présente pour devenir le maire de la municipalité régionale de Tracadie. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Toutefois, selon lui, le style de gestion de Denis Losier est la cause principale des tensions actuelles. Ce qu’on a vécu pendant les cinq dernières années fait en sorte qu’on a cette division-là au niveau de la population. C’est une chose que je veux changer.

Ça se répond à l’un et à l’autre. Plus que tu vas répondre, plus que ça va s’activer et plus que ça va dégénérer. Une citation de :Jean-Yves McGraw, aspirant maire de Tracadie

Selon lui, il est important qu’un conseil municipal demeure uni une fois qu’une décision est prise. Si on n’est pas capable de rester uni et qu’on va se diviser, c’est certain qu’au niveau de la population, ça va se faire ressentir.

C’est certain que lorsque tu as une élection, tu as des personnes, tu as des clans qui se forment , ajoute-t-il. Mais ici, c’est le fait que la population est divisée depuis cinq ans et l’élection a amplifié ça.

Plus que deux semaines

La campagne électorale pour la mairie de Tracadie aura été longue. Des candidats avaient commencé leur campagne en mars 2020, avant même l’arrivée de la COVID-19 dans la province.

Plus d’un an plus tard, Jean-Yves McGraw observe que plusieurs personnes s’intéressent à l’élection. Ce qu’on voit sur le terrain, c’est que les gens sont intéressés, selon moi ça sera une grande participation.