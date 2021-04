Les citoyens invités à se prononcer sur l'avenir du centre-ville de Jonquière

Les intéressés peuvent prendre part à un sondage en ligne jusqu’au 16 mai. Il sera ensuite possible de participer à des ateliers participatifs virtuels au cours de la semaine du 24 mai.

La consultation est pilotée par le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. L’objectif est de prendre le pouls de la population en vue de l’élaboration d’un centre-ville tourné vers l’avenir .

Longtemps caractérisée par son côté festif, avec la présence de nombreux bars et discothèques, la rue Saint-Dominique peine à trouver sa voie. L’implantation de la Bibliothèque Hélène-Pedneault a certes insufflé un peu de dynamisme au centre-ville jonquiérois, mais la présence de locaux vacants et l'absence d'une véritable synergie entre la rue principale et parc de la Rivière-aux-Sables, où 2,1 millions de dollars devraient être investis cette année, donnent l’impression que Saguenay peine à accoler une identité précise à ce secteur névralgique.

Le conseiller municipal Kevin Armstrong invite donc les citoyens à participer à la consultation, amorcée lundi sur le site batissons.saguenay.ca. L’élu estime que la démarche est importante puisqu’elle permettra de poser un regard nouveau sur le centre-ville de Jonquière et la rue Saint-Dominique.

À la fin des années 1950 et 1960, la rue Saint-Dominique servait de carte postale. Photo : Delcampe.net

Avec les investissements tant publics que privés qui ont actuellement cours dans le secteur, la fenêtre d’opportunité est grande ouverte. C’est maintenant qu’on doit passer à l’action. Nous aurons l’occasion d’aborder de nombreux sujets ayant des incidences majeures pour la revitalisation de notre centre-ville. Tous les citoyennes et citoyens sont invités à partager leurs idées et à donner leur avis , a lancé le conseiller du district #4, en guise d’invitation, dans un communiqué diffusé par la Ville.

Kevin Armstrong pense que le fait d'écouter la population permettra de prendre des décisions plus sensées et plus appréciées , lesquelles serviront à propulser Jonquière vers l’avenir et l’attractivité.

Planification forestière

Avide de consultations publiques, l’administration Néron vient aussi de lancer aussi une démarche visant à recueillir des commentaires dans le cadre de projets de planification forestière caressés pour trois secteurs. Depuis le 14 avril, les Saguenéens peuvent donc se rendre sur le site Internet de la Ville pour s’exprimer. Les secteurs visés par cette planification forestière sont Jonquière, Saint-Jean-Vianney et Shipshaw.