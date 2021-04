Les artistes de zone rouge suscitent de l'inquiétude chez des Nord-Côtiers

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de la Côte-Nord indique que les artistes provenant des zones rouges ou oranges peuvent venir présenter leur spectacle en salle sur la Côte-Nord, à condition de respecter les mesures de gestion des entrées mises en place par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Le CISSS CISSS de la Côte-Nord explique que les artistes doivent entre autres passer un test de dépistage à leur arrivée.

Ceux-ci n'ont pas à respecter une quarantaine de 14 jours pour travailler, mais doivent toutefois être isolés en dehors de leur travail. Ils ne peuvent donc pas par exemple fréquenter les commerces locaux.

Des mesures sont également mises en place dans les différentes salles de spectacles de la Côte-Nord depuis l'automne dernier.

Chantal Bouchard, directrice à la Salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

Chantal Bouchard, la directrice à la Salle de spectacle Jean-Marc Dion à Sept-Îles soutient qu'à aucun moment les artistes ne croisent les spectateurs, avant ou après les représentations et qu'aucune vente de marchandise de l'artiste n'est permise.

Donc c'est de mettre en confiance les gens qu'il n'y a pas de soucis, qu'ils peuvent venir en toute sécurité Une citation de :Chantal Bouchard, directrice à la Salle de spectacle Jean-Marc Dion à Sept-Îles

Lorsqu'un spectacle est terminé nous on a une procédure de nettoyage, assure Chantal Bouchard. Même si on avait deux représentations dans la même journée, on fait notre protocole de nettoyage entre les deux.

Marielle-Dominique Jobin est la directrice générale et artistique du Centre des arts de Baie-Comeau (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

S'ils arrivent d'une zone rouge, ils doivent agir comme s'ils étaient encore en zone rouge. Une citation de :Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique du Centre des arts de Baie-Comeau

La directrice générale et artistique du Centre des arts de Baie-Comeau, Marielle-Dominique Jobin, ajoute que les artistes qui sont en tournées sur la Côte-Nord doivent continuer à suivre les règles sanitaires en place dans leur région d'origine.