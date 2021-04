Sortir les adultes handicapés des CHSLD : le projet pilote dans une « impasse »

Atteint de dystrophie musculaire, M. Marchand est lui-même résident d’un CHSLD. Depuis des années, l’homme de 44 ans se bat pour en sortir et retrouver sa pleine autonomie.

Après avoir protesté devant l’Assemblée nationale l’été dernier, il est parvenu à attirer l’attention du gouvernement Legault sur sa cause. Il y a deux mois, Québec a confirmé qu’un projet pilote allait voir le jour.

Or, M. Marchand a récemment appris que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) entrevoit la création d’un modèle d’habitation où résideraient plusieurs individus ayant des limitations physiques.

Ça ne répond pas à nos besoins , tranche M. Marchand. On ne veut pas être encore prisonniers de structures semi-institutionnelles.

Ce qu'on préconise depuis le début, c'est qu'on doit être en mesure de choisir où l'on vit, avec qui l'on vit et comment on vit. Eux, ils veulent tous nous regrouper dans le même bâtiment.

C’est vraiment frustrant qu’on soit rendu là aujourd’hui , tonne-t-il, exaspéré. On a passé les six derniers mois à leur expliquer les bénéfices de notre approche, les modèles qui existent ailleurs dans le monde.

M. Marchand propose en effet la création d’un programme d’assistance personnelle autodirigée. Les personnes handicapées pourraient embaucher leurs propres assistants de vie pour leur offrir des soins à domicile et les aider pour le travail ou les loisirs.

Une coopérative — déjà fondée par M. Marchand — pourrait venir en appui aux bénéficiaires, notamment dans leurs démarches pour recruter leurs assistants de vie.

Or, le gouvernement a déjà indiqué qu’il n’est pas disposé à faire les changements nécessaires pour qu’un tel programme soit mis en place. Le projet pilote devra respecter le cadre légal, réglementaire et financier actuel , réitère le MSSS par courriel.

La porte-parole Noémie Vanheuverzwijn indique que le domicile est toujours la première option envisagée dans les orientations actuelles du gouvernement. La réalité n’est cependant pas toujours aussi simple, ajoute-t-elle.

Certaines personnes adultes de moins de 65 ans en situation de handicap et ayant des besoins complexes, tel que M. Marchand, peuvent avoir besoin de modèle d’habitation particulier et sécuritaire afin de vivre une vie autonome et participative en société.

Mme Vanheuverzwijn cite en exemple Pignon sur roues, une initiative montréalaise qui regroupe plusieurs logements adaptés dans un même immeuble et qui permet aux personnes à mobilité réduite de regrouper les services dont elles ont besoin.

Pour M. Marchand, il est clair que le projet pilote à venir ne fera qu’imiter un modèle semi-institutionnel qui existe déjà au Québec et qui ne redonne pas aux personnes handicapées leur pleine autonomie.

On ne veut plus se faire gérer par des structures, par des bâtiments, par des conseils d'administration, par des syndicats, par des ordres professionnels. On veut être en mesure de vivre nos vies comme on l'entend.

Une citation de :Jonathan Marchand