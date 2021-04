Frances McDormand et Anthony Hopkins marquent la soirée des Oscars

Frances McDormand est seulement la septième à intégrer la courte liste des actrices et acteurs ayant gagné au moins trois Oscars. Katharine Hepburn domine avec quatre statuettes dorées au total. Les autres membres de ce club très restreint sont Meryl Streep, Ingrid Bergman, Jack Nicholson, Daniel Day Lewis et Walter Brennan. Ce dernier a réussi à remporter trois Oscars en moins de cinq ans entre 1937 et 1941.

L'actrice principale de «Nomadland», Frances McDormand, qui a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice. Photo : La Presse canadienne

Je n'ai pas de mots , a lancé l'actrice de 63 ans en recevant la statuette dorée.

Une actrice qui ne se prend pas pour une vedette

Frances McDormand s'est fait une spécialité de ces rôles de femmes éprouvées par la vie, essentiellement dans des films indépendants et souvent réalisés par les frères Ethan et Joel Coen. Elle est d’ailleurs mariée avec Joel Coen depuis 1984. Son personnage de Fern dans Nomadland ne déroge pas à la règle.

Frances McDormand avait reçu son premier Oscar en 1997 pour son interprétation de Marge Gunderson, policière à un stade avancé de grossesse dans Fargo. Le deuxième ne date que de 2018, pour son rôle de mère cherchant désespérément à obtenir justice pour le viol et le meurtre de sa fille dans Three Billboards : Les panneaux de la vengeance (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

L'actrice Frances McDormand remporte son deuxième oscar en 2018. Photo : Associated Press / Eric Jamison

Malgré la quarantaine de films à son actif, l'actrice a souvent plaisanté sur le fait qu'elle ne se considère pas comme une vedette de cinéma.

Parmi tous les rôles qu'elle a endossés, c'est peut-être celui de Fern de Nomadland, dont Frances McDormand se sent le plus proche. J'ai dit à mon mari que quand j'aurai 65 ans, j'allais changer mon nom en Fern, me mettre à fumer des Lucky Strike, à boire du Wild Turkey et à rouler avec mon véhicule récréatif , a lancé la comédienne lors de la première projection du film en Californie l'an dernier.

Anthony Hopkins absent

Alors que le favori pour l’oscar du meilleur acteur était Chadwick Boseman, qui a gagné le Golden Globe et un prix Bafta pour le film Le blues de Ma Rainey, c’est plutôt Anthony Hopkins qui a remporté le prix.

Absent de la soirée, comme il l’était aussi de la soirée des prix Bafta où il a gagné le prix du meilleur acteur, il devient, à 83 ans, l'acteur le plus âgé à recevoir cette récompense. Elle lui a été octroyée pour son rôle de vieil homme sombrant dans la démence dans le film franco-britannique The Father.

Début du widget . Passer le widget? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) Fin du widget . Retour au début du widget?

Anthony Hopkins s’est dit très surpris de ce prix lors d’un message vidéo de remerciements diffusé sur Instagram lundi matin de son Pays de Galles natal. Il a aussi rendu hommage à Chadwick Boseman, qui a succombé des suites du cancer du côlon à l'âge de 43 ans en 2020.

Florian Zeller, l'auteur français de 41 ans qui a remporté l'Oscar de la meilleure adaptation pour le scénario de son premier film, The Father, tiré de sa pièce de théâtre, Le père, a rendu hommage à Anthony Hopkins en recevant son Oscar. J'ai écrit le script pour lui, a-t-il dit. Pour moi, c'est le plus grand acteur vivant.

La cote d’écoute s’effondre

Organisée à la gare Union Station de Los Angeles, cette 93e cérémonie des Oscars n’a pas séduit le public. La cote d’écoute a plongé avec seulement 9,85 millions de personnes devant leur téléviseur aux États-Unis.

Un chiffre en baisse de 58 % par rapport à l’année dernière. En février 2020, les Oscars avaient déjà enregistré leur pire cote d’écoute de leur histoire. En 2014 encore, la soirée de gala attirait plus de 43 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.