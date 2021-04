La vaccination contre la COVID-19 disponible en pharmacie dès le 29 avril

Le projet pilote de vaccination contre la COVID-19 en pharmacie sera lancé le 29 avril dans 14 villes et communautés de la Saskatchewan telles que Regina, Moose Jaw, Pilot Butte, Estevan et Indian Head. Un rendez-vous devra être pris pour y recevoir le vaccin.

La province souligne toutefois que ce projet se fera à petite échelle et que les rendez-vous seront limités. Une période d'essai aura lieu avant que d’autres pharmacies ne s’ajoutent au projet.

Les groupes et les tranches d’âges actuellement admissibles demeureront prioritaires.

À l’heure actuelle, ce sont les personnes de 44 ans et plus qui peuvent demander à se faire vacciner en Saskatchewan, sauf dans le nord de la province où les personnes de 40 ans et plus sont admissibles.

Jusqu'à présent, la Saskatchewan a dépassé les 400 000 doses de vaccin administrées depuis le début de la campagne de vaccination. 3639 d'entre elles ont été distribuées dimanche.

Parmi ces doses, 1704 ont été administrées à Saskatoon, 411 à Regina, 452 dans le centre-nord, et 440 dans le nord-ouest de la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Actuellement, 57 % des personnes de 40 ans et plus ont reçu leur première dose du vaccin.

Le pourcentage de la population vaccinée dans la province est de 3,70 %. Il est de 2,55 % sur l’ensemble du pays.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

La COVID-19 dans la province

La Saskatchewan a franchi la barre des 40 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. La province rapporte lundi 245 nouveaux cas, ce qui porte le total à 40 177.

Le nombre de cas actif dans la province est actuellement de 2538.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les autorités sanitaires rapportent également un nouveau décès des suites de la maladie. La victime était âgée de plus de 60 ans et vivait dans l’extrême nord-ouest de la province.

En date du 25 avril, la Saskatchewan compte 6204 cas de variants du coronavirus dont le séquençage du génome n’a pas encore été effectué, dont 3511 à Regina, 644 dans le sud-est et 639 à Saskatoon.

Des 2152 cas dont le variant du SRAS-CoV-2 a été identifié, 2138 sont issus du variant britannique, neuf sont issus du variant sud-africain et cinq sont issus du variant brésilien.

La région de Regina compte à elle seule 1510 cas issus de variants du coronavirus, soit 70 %.

Répartition des cas actifs dans la province : Région de Saskatoon : 465

Région de Regina : 884

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 489

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 217

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 341

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 115

Les autorités font également état de 221 nouvelles guérisons.

187 personnes se trouvent actuellement à l’hôpital, dont 45 aux soins intensifs.

La Saskatchewan a effectué 3122 tests de dépistage de la COVID-19 dimanche, pour un total de 756 301 tests depuis le début de la crise sanitaire.