Vaccination : la région serait prête pour de nouveaux groupes d'âge

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean affirme avoir suffisamment de doses de vaccin contre la COVID-19 pour élargir la campagne à d'autres groupes d'âge et attend impatiemment le feu vert du gouvernement pour aller de l'avant.

C'est ce qu'a indiqué le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault, lundi après-midi.

Le nombre de rendez-vous, accessibles sur la plateforme Clic Santé, environ 15 000, est basé sur le calendrier des livraisons prévues pour le mois de mai.

Pour les vaccins, nous, on en a de disponibles. Si on va voir sur Clic Santé, on a 15 000 doses de disponibles. Ce qu'on attend, c'est des annonces gouvernementales concernant de nouveaux groupes. Aussitôt qu'il y a aura de nouveaux groupes, on est prêt à les recevoir. Sans annonce supplémentaire, cette semaine, on va vacciner 14 000. On prend vraiment un rythme intéressant. On vaccine de plus en plus , a-t-il annoncé.

Marc Thibeault ne peut prédire quelle sera la stratégie de Québec quand viendra le temps d'élargir la population admissible. Il a avancé que la progression pourrait être par tranches de cinq ans à toute la population immédiatement.

Le directeur a indiqué que la vaccination pour les personnes qui ont des maladies chroniques se déroule très bien.

Groupes admissibles à la vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean : Les personnes de 60 ans et plus

Les personnes de 45 ans et plus pour le vaccin AstraZeneca

Les travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux ciblés par la phase 2 de vaccination partout au Québec

Les personnes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications liées à la COVID-19 partout au Québec

Les travailleurs en milieux à risque important d’éclosion partout au Québec

Les personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme partout au Québec

La campagne de la deuxième dose dans les CHSLD doit être terminée le 8 mai

La région de Montréal rattrapée

Par ailleurs, le Saguenay-Lac-Saint-Jean dépasse désormais la région de Montréal pour ce qui est du nombre de doses administrées au prorata de la population. Jusqu'à maintenant, le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 36,19 doses de vaccins administrées par 100 habitants, contre 35,71 pour Montréal. Lorsque la campagne pour la population s'était amorcée, la région affichait un taux de 6 contre 12 pour Montréal, où la campagne avait débuté plus tôt en raison de la crainte des variants. Pour ce qui est du Québec, le taux se situe à 33,48.

On a pris de l'avance, on a vacciné beaucoup en fin de semaine. Et même, on a presque atteint 4000 par jour, c'est excellent. C'est une belle fin de semaine , a mentionné Marc Thibeault. La région avait dépassé la moyenne provinciale le 12 avril.

Le cap des 100 000 doses de vaccins administrées a été atteint lundi. Dans la région, comme partout au Québec, on vise de vacciner 75 % de la population. Dans notre région, ça peut représenter un peu plus de 200 000 personnes. 100 000, c'est la moitié de notre cible. , a-t-il poursuivi. Il est estimé que 14 000 personnes devraient être vaccinées cette semaine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Avec des informations d'Annie-Claude Brisson