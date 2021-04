Frontières Ottawa-Gatineau : un conducteur sur 10 a dû faire demi-tour

Une semaine après l’imposition de points de contrôle aux frontières entre le Québec et l'Ontario, l’ensemble des résidents de l'Outaouais et d’Ottawa semblent respecter l’interdiction de traverser d’une province à l’autre. Mais il y a encore une mince proportion de gens qui tentent de défier les mesures, selon les données fournies par les différents corps policiers de la région.

Du côté québécois, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) rapporte avoir intercepté plus de 1680 automobilistes aux différents points de contrôle frontaliers pour connaître la raison de leur déplacement, au cours de la fin de semaine dernière.

Selon le SPVGService de police de la Ville de Gatineau , 10 % des conducteurs qui ont tenté de traverser la frontière en provenance de l’Ontario ont dû rebrousser chemin parce que la raison de leur présence sur notre territoire n’était pas valable , explique Renée-Anne St-Amant, porte-parole de la police de Gatineau.

Nous ne donnons pas la nature exacte des raisons pour lesquelles les véhicules n’ont pu entrer sur le territoire, mais on peut parler de diverses raisons, telles que celles stipulées par le Gouvernement du Québec. On peut aussi penser aux personnes voulant aller dans les endroits d’affluence ou bien sur les plages, vu le beau temps, mais rien de confirmé à ce niveau , poursuit Renée-Anne St-Amant, du SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Des agents du Service de police de la Ville de Gatineau effectuent aussi des contrôles routiers. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Par ailleurs, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau a remis 11 constats pour le non-respect du couvre-feu et 18 pour le non-respect des mesures sanitaires, comme le port du masque et la distanciation physique, au cours de la fin de de semaine qui vient de se terminer.

Même dynamique à Ottawa

Le constat aux frontières est le même du côté du Service de police d’Ottawa (SPO) qui remarque une proportion similaire d’automobilistes qui tentent de traverser sans raison valable.

Au cours de la dernière fin de semaine, le SPOService de police d'Ottawa a procédé au contrôle de 2420 automobilistes aux frontières entre le Québec et l’Ontario. De ce nombre, 216 se sont vus refuser le passage par les forces de l’ordre, soit une proportion de 9 % comparable au bilan des policiers de Gatineau.

Selon le SPOService de police d'Ottawa , les déplacements pour récupérer de l’épicerie, des repas pour emporter ou encore faire du magasinage, figurent parmi les raisons les plus souvent évoquées par les conducteurs fautifs.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) surveille, quant à elle, les frontières entre le Québec en Ontario dans l’est ontarien, notamment à la hauteur de Hawkesbury et sur l’autoroute 417.