Les Olympiques veulent relever le défi face à l'Armada de Blainville-Boisbriand

La mission s’annonce ardue. Les joueurs de Gatineau n’ont repris l'entraînement sur la glace il n’y a qu’une semaine et ont dû suivre un protocole de retour au jeu après deux semaines de confinement en raison des nombreux cas de COVID-19 qui ont frappé l’organisation.

On a commencé lentement avec des pratiques de 25 minutes maximum et ensuite, on regardait comment ça allait. Il y a eu des radios pour vérifier le cœur et les poumons des gars. Louis [l’entraîneur] n’est pas arrivé lors du premier entraînement en disant : Let’s go, on se remet en forme! Ça a été tranquillement , raconte Mikaël Martel quand même agréablement surpris par la forme physique générale de son équipe.

Le capitaine Manix Landry croit que les entraîneurs ont bien préparé les joueurs au défi des prochains jours dans des circonstances particulières.

Le capitaine des Olympiques, Manix Landry, bataille avec un joueur des Voltigeurs de Drummondville. Photo : Jonathan Roy / LHJMQ

Ils ont fait du bon travail depuis qu’on a fini la quarantaine. On a fait beaucoup de pratiques de situations de match et tout va super bien. Je ne pense pas que ça va être un trouble pour nous autres. Il reste encore deux entraînements et on va utiliser ce temps-là pour optimiser la préparation , précise le numéro 13.

Le plus dur pour moi, ça a été de ne pas voir les gars. On se voit toute l’année. Après deux semaines de quarantaine, j’avais hâte de revenir à l’aréna, remettre mes bottes de travail et me préparer pour les séries. Une citation de :Manix Landry, capitaine des Olympiques

Des séries bien différentes

Les séries éliminatoires seront bien différentes pour tout le monde, cette année. D’abord, les matchs vont se dérouler au Centre Gervais-Auto de Shawinigan, un des environnements protégés identifiés par la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Ensuite, l’affrontement se décidera au meilleur de cinq rencontres, au lieu de sept.

Seulement quatre points ont séparé les deux équipes, cette saison, et les matchs entre les deux formations ont été chaudement disputés. Quatre des cinq affrontements se sont décidés par la marge d’un seul but.

On sait que c’est un club qui joue avec beaucoup de vitesse, c’est un club bien équilibré. Nous voulons les surprendre. Une série trois de cinq, ça va vite, ils vont pas nous prendre à la légère , explique Manix Landry.

Les séries offrent souvent une vitrine supplémentaire aux joueurs d’énergie de 3e et 4e trio, comme l’attaquant Mikaël Martel, qui pourrait voir ses responsabilités augmenter au cours des prochains jours. Il ne demande pas mieux.

Je suis un gars qui se donne à 100 % chaque game. Que ce soit les séries ou pas, j’essaie de donner ma force, le jeu physique. Mais les playoffs, c’est toujours quelque chose qui m’excite un peu plus et je sais que ça va être une game dans mes rangs, alors j’ai assez hâte , souligne le joueur acquis de l’Océanic durant la saison.

L'attaquant des Olympiques, Mikaël Martel, fait face au défenseur Jérémy Michaud lors d'un match contre les Tigres de Victoriaville. Photo : Dominic Charette / LHJMQ

Mikaël Martel croit d’ailleurs que les séries feront vite oublier la jeunesse des Olympiques qui comptent quatre recrues de 16 ans dans leurs rangs, alors que l’Armada compte sur une formation plus aguerrie qui vise à faire un bon bout de chemin vers la Coupe du Président.

Cette saison, on a fait face à beaucoup d’adversité. C’est quelque chose qui a fait grandir les jeunes. Ils ont montré ce qu’ils étaient capables de faire pendant l’année. Dans la bulle de Gatineau, on a joué un match de séries contre les Tigres et les gars ont reculé devant rien , décrit Mikaël Martel avec fierté.

On n'a peur de personne et on est prêts à aller à la guerre. Peu importe ce que ça va coûter! Une citation de :Mikaël Martel, attaquant des Olympiques de Gatineau