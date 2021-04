Gymnastique : Alexa Melanson déjà au boulot pour faire sa place en NCAA

La gymnaste de Moncton, âgée de 17 ans, poursuit son entraînement, même si elle est acceptée, depuis deux semaines, au sein de l'équipe de l'Université Southern Connecticut State pour la prochaine saison.

Cette année, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de compétitionner , explique la jeune femme. Je ne pouvais que pratiquer des routines avec de nouveaux mouvements.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Alexa Melanson, avant de nous démontrer son savoir-faire sur les barres asymétriques. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Elle se donne donc tout l'été pour être fin prête à commencer sur le même pied que les autres à son arrivée à l'université.

C'est comme n'importe quel autre sport. Chaque pratique amène différents défis. Je suis rendu à un niveau où je peux toujours m'améliorer. Ça n'arrête pas. Une citation de :Alexa Melanson

De la volonté complexe en temps incertains

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les exercices au sol demandent aussi aux gymnastes d'avoir un sens aérien très développé pour savoir où et comment retomber. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Alexa Melanson rêvait de gymnastique collégiale depuis qu'elle était en 9e année à l'école L'Odyssée de Moncton. Quatre ans plus tard, à quelques mois de recevoir son diplôme d'études secondaires, elle constate l'ampleur du défi.

En raison de la pandémie, la visibilité est à son plus bas depuis 14 mois. Elle-même n'a pas pu se qualifier pour des compétitions nationales, alors qu'elle était sur le point d'obtenir sa chance.

Elle a donc fait preuve de cran pour atteindre son objectif en envoyant des messages et des lettres à plusieurs entraîneurs universitaires aux États-Unis.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   C'est la première fois qu'une athlète du club est recrutée en NCAA. Les bénévoles espèrent que la sélection d'Alexa Melanson donnera le goût à d'autres gymnastes de tenter leur chance. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

On avait fait une liste, mon père et moi, et on a regardé nos options , mentionne Alexa. Cette université-là a été plus directe avec moi.

Southern Connecticut State ( SCSUSouthern Connecticut State University ) est une université publique située à New Haven, au Connecticut.

Son programme de gymnastique est en Division II de la National Collegiate Athletic Association ( NCAANational Collegiate Athletic Association ), qui régit le sport universitaire et collégial aux États-Unis.

Le logo de l'Université Southern Connecticut State, de New Haven. Photo : SCSU Athletics

Le recrutement s'est fait à distance. Pour être acceptée à SCSUSCSU , la gymnaste de 17 ans a rempli une foule de documents, en plus de soumettre une vidéo de ses performances et de ses routines.

L'Acadienne est la première gymnaste des 50 ans d'histoire du club Beauséjour Gymnos de Moncton à se retrouver en NCAANCAA .

Tanya McMahon n'est pas surprise de la sélection d'Alexa Melanson.

Elle a des buts, elle est toujours positive et déterminée de les réussir , décrit-elle. C'est vraiment facile pour les entraîneurs et les autres athlètes de travailler avec elle.

Se mesurer à l'élite

Le défi reste tout de même de taille. La marche est haute entre les clubs locaux et le niveau universitaire.

Son palmarès est éloquent dans la région : Alexa est championne du Nouveau-Brunswick et de l'Atlantique à plusieurs reprises.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La force d'Alexa Melanson : les routines sur la poutre. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Sa performance en or à la poutre, en 2019 lors des Championnats de l'Est canadien, lui a donné confiance.

Elle a aussi gagné de l'expérience lors de compétitions majeures, dont une en Floride.

Son entraîneure rappelle aussi que les médailles ne font pas foi de tout.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Alexa Melanson écoute les conseil de l'entraîneure Tanya McMahon, du club de gymnastique Beauséjour Gymnos. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Sur la poutre, sur le tapis, elle a beaucoup de mouvements que les universités aiment voir de leurs athlètes. Alors, je pense que c'est pour ça. En plus de sa personnalité. Une citation de :Tanya McMahon, du club Beauséjour Gymnos Beauséjour

D'ici son départ vers New Haven, la gymnaste a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait 12 ans qu'elle pratique ce sport, mais rien n'est acquis.

Elle est prête à sauter dans cette nouvelle aventure. Une aventure où elle devra aussi apprendre à conjuguer les exigences de sa vie d'athlète à sa vie d'étudiante en sociologie et criminologie.

Une autre facette qui demandera aussi des efforts à la finissante de l'école L'Odyssée.