L'industrie de l'événementiel en perdition en Ontario

Des milliers de personnes qui dépendaient des mariages, des baptêmes, des cérémonies de remise de diplômes et de toutes sortes d’autres réjouissances ne peuvent à peu près plus exercer leur métier depuis plus d’un an.

Janet et Allan Arsenault sont photographes à Windsor depuis 34 ans. Leur petite entreprise, qui reposait en grande partie sur les mariages, a été percutée de plein fouet par la pandémie.

En 2019, nous étions très occupés avec des mariages, des portraits de familles, des portraits d’enfants et toutes sortes de réjouissances. En 2020, nous avons eu de petits mariages partiels , explique Janet Arsenault.

Des mariages qui auraient dû avoir lieu en 2020, deux ont eu lieu et tous les autres ont été renvoyés à 2021. Et maintenant, certains sont renvoyés à 2022. Une citation de :Janet Arsenault.

Allan Arsenault explique que l’industrie du mariage a été ravagée par la pandémie.

C’est à peu près un arrêt total de notre industrie. Ça a été très sévère, mais nous sommes parvenus à rester positifs et nous espérons bientôt voir le bout du tunnel. [...] Ça a été pour le moins dramatique , précise-t-il.

Vulnérabilité de fait

Janet Arsenault pense que c’est la nature même de l’industrie dans laquelle son mari et elle travaillent qui la rend si vulnérable.

Janet et Allan Arseneault pensent que de plus en plus de gens réalisent à quel point les événementiels familiaux et entre amis sont importants. Photo : AFP / Chalet Studio INC

C’est une industrie liée aux gens. Nous travaillons en nous entourant de personnes et en immortalisant ces personnes. Et si ces gens ne peuvent pas se réunir, c’est très difficile de capturer ces moments , indique-t-elle.

Richelle Scheepers, qui est photographe depuis bientôt dix ans, fait le même constat que les Arseneault.

Nous, les photographes, on fait beaucoup de photos en studio pour des familles, mais aussi on fait de la photographie pour des noces. [...] Il y a beaucoup de [futurs] mariés qui sont en train de repousser leur date. Ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois même , indique-t-elle.

Avant on faisait dix à vingt noces par année, mais maintenant c’est juste trois ou quatre. Une citation de :Richelle Scheepers

Le manoir Willistead de Windsor accueille aussi bien des mariages que des concerts. Photo : CBC

Pour réaliser à quel point cette industrie a été dévastée par la pandémie, il faut penser au manoir Willistead à Windsor. L'édifice patrimonial qui arbitre d’ordinaire toutes sortes d’événements et qui n’a quasiment plus servi depuis le début de la pandémie, selon Michelle Staadegaard, coordonnatrice des événements culturels pour la Ville de Windsor.

Le plus gros impact c’est que malheureusement nous sommes fermés depuis le mois de mars [2020] et nous n'avons pas rouvert depuis. Nous espérons en ce moment pouvoir rouvrir à l’automne, mais cela dépendra de l'état de la pandémie et de la régulation , explique-t-elle.

Nous aimerions pouvoir retourner à la situation de 2019. Nous avions eu [en 2019] 219 réservations qui étaient des mariages, des anniversaires, du yoga. Une citation de :Michelle Staadegaard

Avant que la pandémie ne s'installe en mars 2020, 193 réservations avaient déjà été faites. L’équipe de gestion du manoir a dû les annuler.

Pour Mme Staadegaard, les nettoyages récurrents auxquels oblige la pandémie sont, dans une certaine mesure, incompatibles avec le fonctionnement du manoir.

Ces désinfectants ont des substances qui pourraient endommager certains des éléments qui sont dans le manoir, le bois en particulier , ajoute-t-elle.

À lire aussi : Quelle maison peut-on acheter pour 1 million de dollars?

Espoirs déçus

Au-delà de l’industrie du mariage, c’est tout le secteur de l'événementiel qui est menacé par la pandémie.

DJ Unpier est une figure bien connue de la francophonie ontarienne. Avant le début de la pandémie, il multipliait les concerts partout en Ontario et de plus en plus au Québec, travaillant avec des artistes tels que Radio Radio, Jacobus ou encore Miro.

Ça commençait à exploser. [...] Je suis monté sur scène 119 fois en 2019. Puis en 2020 tout s'est effondré. Une citation de :DJ Unpier

Avec l’arrêt des concerts et des festivals, l'artiste a perdu 55 % de ses revenus et a vu beaucoup de ses collègues abandonner leur passion.

Il y a beaucoup de [membres de] l’industrie qui sont retournés à des jobs de 9 à 5. [...] En musique, tu gardes ta job si ta musique fait assez d’argent , explique-t-il.

DJ Unpier a perdu 55 % de ses revenus en raison de la pandémie. Photo : Koubi

Il a refusé de s’y résoudre et de retourner vers un emploi plus sûr. Il est musicien à temps plein depuis 2018.

On s’est rendu compte que les plans B c’est de retourner au travail normal, pas vivre de ma passion, de mon art. Ça faisait trop mal d’abandonner 9 ans de travail, d'entrepreneuriat, d’investissement juste pour aller travailler pour quelqu’un d’autre , indique-t-il.

DJ Unpier se dit heureux de compter sur les conseils scolaires ontariens qui font des commandes et créent des ateliers artistiques, ce qui permet à certains artistes comme lui de continuer à pratiquer leur art.

À part le scolaire en Ontario français, il n’y a plus grand monde qui achète de la culture , précise-t-il.

Envers et contre tout

Malgré les vents contraires qui n’ont quasiment jamais cessé de souffler depuis mars 2020, l’industrie veut continuer à rester optimiste. Chacun le fait à sa manière.

Dj Unpier a décidé de créer sans cesse de la musique.

Je pense que la raison d’être d’un artiste c’est d’inventer, point à la ligne. [...] Au lieu de se dire qu’on va continuer à faire des spectacles, ou attendre que quelqu’un cogne à la porte, moi j’ai pris mon sous-sol, les gens qui m’entourent, puis on a fait un spectacle ensemble , indique-t-il.

Richelle Scheepers a quant à elle décidé de soutenir les photographes. Elle veut leur éviter de se laisser décourager par des obstacles.

J'ai ouvert une entreprise qui fait de l'entraînement pour des photographes. Je les aide à faire leur promotion [...] pour quand on ouvre les portes après la pandémie , explique-t-elle.

Quant à Janet et Allan Arseneault, ils disent vouloir continuer à travailler dans le milieu de l’événementiel, peu importe la situation.

Les gens sont en train de réaliser que la famille c’est la clé, que leur famille a plus d’importance qu’ils n’avaient réalisé parce que tout à coup ils ne pouvaient plus voir leur famille. Une citation de :Janet Arsenault.

Ils sont d’autant plus optimistes pour 2022 qu’ils disent avoir été contactés par des clients qui disent vouloir se lancer dès que ce sera possible de le faire.