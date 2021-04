Lebel-sur-Quévillon et Bonterra signent une entente de collaboration

En vertu de cette entente, les deux parties vont notamment travailler de pair afin de favoriser le développement de nouvelles entreprises sur le territoire de Lebel-sur-Quévillon, accroître la formation de la main-d’oeuvre avec le Centre de formation professionnelle de la Baie-James et permettre l’établissement des travailleurs et leurs familles.

C’est une journée importante pour Lebel-sur-Quévillon, souligne le maire Alain Poirier. On travaille depuis longtemps avec Bonterra et la communication est excellente. C’est un bel exemple de collaboration qui est gagnant-gagnant pour tout projet minier dans le Nord-du-Québec.

Le maire Poirier espère que les projets et implications de Bonterra permettront de dynamiser sa communauté.

On a déjà un certain nombre d’entreprises qui sont capables d’aider Bonterra, mais peut-on en créer de nouvelles?, se questionne la maire. C’est un défi à travailler ensemble et c’est toute l’industrie minière qui va y gagner, parce qu’on a beaucoup de projets miniers autour de nous.

Avec ses projets Barry, Moroy et Gladiator et son usine de traitement à Desmaraisville, Bonterra rêve de démarrer une nouvelle exploitation minière en 2023. Pour le président et chef de la direction Pascal Hamelin, les liens établis avec Lebel-sur-Quévillon présentent des avantages indéniables.