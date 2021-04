Un Albertain met en vente des enregistrements d'époque dont certains datent de 1890

Beaucoup d'entre eux datent des débuts du son enregistré , explique Jeff Kiss. Certains sont les premiers disques produits commercialement , ajoute-t-il.

La collection comprend des disques Berliner Gramophone, produits dans les années 1890, ainsi que des disques cylindriques joués sur un phonographe. Les enregistrements varient du discours, aux sketches comiques à l’opéra.

La collection de Jeff Kiss, qui est une accumulation familiale de plus de 60 ans, comprend des disques vinyle et des cylindres phonographiques. Photo : Radio-Canada / Travis McEwan

C’est le défunt père de Jeff Kiss qui a commencé l’impressionnant assortiment en 1957. Certains biens sont si précieux qu’ils n’ont jamais été utilisés.

Après une soixantaine d’années à préserver ce précieux legs dans la maison familiale loin de la lumière du jour, Jeff Kiss est prêt à se départir de ce trésor historique.

En vieillissant, et plus particulièrement avec les objets de collection, vous réalisez vraiment que vous n'êtes que leur gardien , a-t-il déclaré. Ils continueront d’exister et d'autres personnes devraient vraiment avoir une chance d'en profiter.

Une collection convoitée à l'international

La qualité de la collection de Jeff Kiss a attiré l’attention d’un commissaire-priseur international Nauck’s Vintage Records, basé à Houston, Texas.

Il y a des enregistrements qui remontent aux débuts de l'enregistrement du son , a déclaré Kurt Nauck, le propriétaire de l’entreprise experte en disque 78 tours et en cylindre phonographique.

Ce sont les enregistrements dans lesquels nous nous spécialisons, le type de matériel vraiment très ancien que vous ne voyez pas normalement dans la plupart des collections, explique-t-il. Il y a des enregistrements d'Emile Berliner réalisés qui étaient essentiellement le créateur du phonographe de disque , ajoute celui-ci.

Environ 30 % de la clientèle de Nauck’s Vintage Records provient de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Les enchères finales vont de généralement de 3 $ à 1000 $ pour un seul article.

Le père de Jeff Kiss collectionnait et restaurait aussi d’anciens tourne-disques et phonographes. Photo : Radio-Canada / Travis McEwan

Le montant que pourrait récolter Jeff Kiss avec sa collection reste difficile à déterminer pour le passionné, malgré ses connaissances approfondies. Il catalogue actuellement sa collection avec sa fille pour tenter de déterminer la valeur approximative de la collection.

Une occasion pour Kennedy Kiss d’en apprendre plus sur le passe-temps unique de sa famille depuis six décennies. Même si ces choses seront parties, toutes les connaissances acquises resteront avec moi, ce qui en vaut la peine.

Avec les informations de Travis McEwan