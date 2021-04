Des entreprises de Québec contribueront à l’effort de vaccination

Une quinzaine d’entreprises de Québec s’allient pour créer deux nouveaux centres de vaccination. Des dizaines de milliers de travailleurs et les membres de leur famille, mais aussi la population générale, pourront s’y faire vacciner dès la fin mai.

Le premier pôle de vaccination sera situé au quai 30 du port de Québec, et sera géré par iA Groupe financier. Jusqu’à 25 000 personnes pourront y recevoir deux doses du vaccin, dont 15 000 employés et membres de leur famille immédiate. L’autre pôle verra le jour dans les locaux de Biscuits Leclerc, à Saint-Augustin-de-Desmaures. L’entreprise est notamment dotée d’un gymnase. Il est prévu que 15 000 personnes, dont 10 000 travailleurs et membres de leur famille, y seront vaccinées.

Le terminal situé au quai 30 du port de Québec. Photo : Radio-Canada

L’opération de vaccination s’échelonnera de la fin mai au mois de septembre. La vaccination devra respecter l’ordre de priorité en vigueur à ce moment-là, sans favoriser les employés.

Ça va nous permettre, lorsqu'on aura des arrivages plus importants de vaccins au cours des mois de juin, juillet et août, d'augmenter notre force de vaccination durant ces mois d’été , affirme la directrice de la vaccination pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Patricia McKinnon.

D’entrepreneurs à vaccinateurs

Les entreprises partenaires s’engagent à défrayer les coûts associés au projet, à recruter les employés nécessaires et à les rémunérer. La formation sera assurée par la santé publique qui s’engage à fournir l’équipement nécessaire. Même si elle affirme qu’il s’agit d’un investissement énorme , la directrice du projet chez iA Groupe financier Léa Gariépy affirme que l’entreprise tenait à contribuer à l’effort de vaccination.

On supporte la vaccination parce qu'on pense que c'est la porte de sortie de cette crise, dit-elle. C'est important de vacciner nos employés, mais aussi une partie de la population qui se trouvent être nos clients, nos partenaires. C'est de redonner au suivant et d'être un bon citoyen corporatif.

Léa Gariépy, chargée du projet de pôle de vaccination pour iA Groupe financier, se trouve à l'intérieur du terminal du quai 30, où l'opération se déroulera. Photo : Radio-Canada

On a eu le privilège de continuer à opérer [durant la pandémie], ça vient avec une grande responsabilité , affirme pour sa part le vice-président aux ressources humaines chez Biscuits Leclerc, Yves Légaré.

Selon Léa Gariépy, le plus grand défi sera de trouver le personnel nécessaire. Le site du port de Québec aura besoin de 100 employés et bénévoles par jour. Celui de Biscuits Leclerc en aura besoin de 50 par jour.

C'est une main-d'œuvre qu'on n’a pas dans nos entreprises ou qui n'est pas disponible présentement. On ne veut pas être dans les pattes du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , ce n’est pas notre intention.

Ailleurs au Québec, la vaccination en entreprise est déjà commencée. C’est notamment le cas à Montréal et en Chaudière-Appalaches, où des employés d'Exceldor et de Vachon ont déjà reçu leur première dose sur leur lieu de travail la semaine dernière.