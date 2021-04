L'Institut d'enseignement de Sept-Îles satisfait de la qualité de l’air de son école

En raison du risque accru de transmission de la COVID-19 dans les espaces mal ventilés, des tests sur la qualité de l’air ont été menés dans les écoles publiques du Québec. Le gouvernement provincial encourage fortement, sans toutefois le rendre obligatoire, le même exercice dans les institutions privées.

Selon l’IESI, qui compte environ 240 élèves et une dizaine de classes, la concentration de CO2 dans les locaux est bien inférieure à la norme visée de 1000 parties par million à l'entrée des élèves. Vers le milieu du cours, la concentration atteint 800 ou 900 ppm et atteignant parfois 1100 ou 1200 ppm vers la fin des cours.

Selon le directeur général de l'IESI, Mathieu Brien, ces tests ont été menés avec les portes et les fenêtres des classes fermées, et la qualité de l’air s’améliorait dès qu’elles étaient ouvertes.

Mathieu Brien, directeur de l'Institut d'Enseignement de Sept-îles. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Ces résultats satisfont Mathieu Brian, qui explique que les élèves ne passent généralement pas leur journée entière en classe.

Des changements importants à la ventilation de l'école ont eu lieu l'été dernier, favorisant l'entrée d'air neuf plutôt que le recyclage du vieil air dans l'école.

Durant plusieurs années c'était à la mode de recycler l'air, et maintenant c'est d'apporter de l'air extérieur. Donc depuis le mois de septembre, on a augmenté grandement notre apport d'air extérieur dans notre système et c'est s'est senti dès la rentrée scolaire sur l'air dans l'école qui semblait déjà plus frais , explique Mathieu Brien.

Dans sa directive aux écoles, Québec demande de respecter une concentration de 1000 ppm pour garantir une bonne qualité de l’air, car un taux de CO2 supérieur nuit à la réussite éducative.

L’Institut national de santé publique du Québec dit que la transmission [du virus de la COVID-19] est augmentée dans les espaces restreints, ventilés de façon inadéquate, à forte densité d’occupants et lorsque la durée d’exposition est prolongée.