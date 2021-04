L’industrie du jeu vidéo remporte son premier Oscar avec Colette

Electronic Arts (EA), Respawn Entertainment, Oculus Studio… les remerciements d’Anthony Giacchino, réalisateur de Colette, couronné meilleur court métrage documentaire lors de la cérémonie des Oscars ce dimanche, ne s’adressaient pas à l’industrie cinématographique, mais bien à celle du jeu vidéo. Le film a d’abord été conçu pour Medal of Honor: Above and Beyond, un jeu en réalité virtuelle.

Colette raconte l’histoire de Colette Marin-Catherine, une survivante de la Résistance française qui visite l’Allemagne pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On la voit visiter le camp de travail où son frère, résistant également, est mort.

Ce documentaire s’incruste dans l'univers de Medal of Honor: Above and Beyond, un jeu de guerre offert sur Oculus VR, qui offre aux joueurs et joueuses des séquences historiques et documentaires sur cette époque sombre, en parallèle aux combats contre les troupes de l’Allemagne nazie.

Selon un communiqué, les studios d’EA et d’Oculus ont reconnu la valeur cinématographique du documentaire et ont approché The Guardian afin que le film soit diffusé à grande échelle. Le média britannique a acquis et distribué Colette un mois avant la sortie du jeu en novembre 2020 et l’offre gratuitement sur son site web et sa chaîne YouTube depuis.

Le film avait par ailleurs été présenté en première au Big Sky Documentary Film Festival en février 2020, où il a décroché le prix du meilleur court métrage documentaire. Cet honneur l’a qualifié pour être sélectionné aux Oscar en mars dernier.

Bien que Medal of Honor n’a pas été bien accueilli par la critique de jeux vidéo à sa sortie en décembre 2020, notamment en raison de sa taille d’installation très élevée (170 Go), le jeu vidéo pourrait bénéficier d’une nouvelle attention avec cette distinction.

Cet Oscar marque un tournant pour l’industrie du jeu vidéo, alors que le court métrage Colette est le premier projet vidéoludique à y remporter un prix.