Un premier cas du variant indien détecté au Nouveau-Brunswick

Avec l’arrivée de ce type de variant plus agressif, il est plus important que jamais que les gens du Nouveau-Brunswick soient vigilants et qu’ils suivent toutes les mesures de santé publique afin de réduire la propagation du virus et de protéger notre système de soins de sant , affirme la médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Le cas du variant indien identifié lundi se situe dans la région de Fredericton et avait déjà été signalé ultérieurement par les autorités sanitaires.

Éclosion dans une résidence universitaire

La santé publique précise aussi qu'il y a jusqu'ici six infections liées à l'éclosion de COVID-19 dans la résidence étudiante Magee House de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

Les étudiants et le personnel d'une seconde résidence subissent un dépistage aujourd'hui en raison d'une exposition au virus.

Le campus de l'Université du Nouveau-Brunswick et celui adjacent de l'Université Saint Thomas sont fermés pour trois jours.

7 nouveaux cas

Le Nouveau-Brunswick enregistre également 7 nouveaux cas de COVID-19 lundi, dont trois dans la région de Saint-Jean, deux dans la région d'Edmundston et deux dans la région de Fredericton.

Un seul de ces cas, à Fredericton, fait l’objet d’une enquête. Les autres sont liés à des cas déjà identifiés par la santé publique.

Il y a 122 cas de COVID-19 connus des autorités de santé publique dans la province. Dimanche, un total de 919 tests de dépistage ont été réalisés.

Plus de détails à venir