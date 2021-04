Caméras d'intervention : la Vallée-de-l’Or fera partie du projet-pilote de la SQ

Le ministère de la Sécurité publique collabore avec la Sûreté du Québec pour déployer ce projet-pilote, qui a notamment pour objectif de renforcer la confiance du public envers la police et d’avoir un contrepoids aux images citoyennes, de plus en plus fréquentes depuis l’avènement des téléphones intelligents.

Le service de police autochtone du Nunavik suit également la situation de près, alors qu’il travaille lui aussi à implanter un projet-pilote semblable sur son territoire.

La particularité de Val-d’Or

Dans la Vallée-de-l’Or, le projet-pilote d’une durée de six mois sera lancé en juin. Une dizaine de policiers seront d’ailleurs formés au cours des prochains jours.

En plus de pouvoir être activée manuellement par les policiers dans le cas de personnes en détresse ou en crise, ou encore lors d’interpellations, le projet dans la Vallée-de-l’Or prévoit que la caméra se déclenche automatiquement quand l’arme de service ou le fusil à impulsion électrique sera retiré de son étui.

Selon Benoît Richard, porte-parole de la Sûreté du Québec, il ne faut pas faire un lien entre le choix de la Vallée-de-l’Or et les événements de 2015, qui ont mené à des allégations de femmes autochtones envers des policiers.