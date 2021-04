Plus que 13 porteurs actifs du virus en Gaspésie et aux Îles

Le nombre de cas actifs continue de s’abaisser dans la région.

Ainsi, dimanche, même si les autorités sanitaires ont ajouté cinq nouvelles personnes infectées par le virus au bilan régional, six nouvelles guérisons étaient aussi recensées.

Il reste six cas actifs dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé, aucun dans les MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et moins de cinq dans les trois autres MRCMunicipalité régionale de comté du territoire couvert par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Il n’y a aucun malade de la région hospitalisé en raison de la COVID-19.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 415 cas Bonaventure : 383 cas Rocher-Percé : 458 cas Côte-de-Gaspé : 473 cas La Haute-Gaspésie : 47 cas Îles-de-la-Madeleine : 50 cas

Au total, 1826 Gaspésiens et Madelinots ont reçu un test positif à la COVID-19 depuis le début mars 2020. De ce nombre, 1767 sont guéris.

La situation épidémiologique au Bas-Saint-Laurent est tout autre que celle de la Gaspésie. La santé publique du Bas-Saint-Laurent fait état de 29 nouveaux cas depuis dimanche.

Au total, 15 de ces nouvelles personnes porteuses du virus vivent dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et du Témiscouata. Treize cas s'ajoutent au bilan de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette et deux à celui de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis.

Au Québec, la progression de la contamination semble ralentir. Les autorités sanitaires recensent 889 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 345 697 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.