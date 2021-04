À 78 ans, le barbier Jim Lynch a toujours ses ciseaux bien en main

Jim Lynch a grandi au Nouveau-Brunswick. Il est arrivé à Sept-Îles le 20 avril 1960. À cette époque, il avait 17 ans.

Dans ces années-là, on venait de partout, se souvient-il. Du Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, du Nouveau-Brunswick beaucoup, qui travaillaient sur le chemin de fer. C’était de partout , relate-t-il.

Jim Lynch ne prévoit pas prendre sa retraite de sitôt. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Rapidement, il s’est senti chez lui sur la Côte-Nord et ce sentiment ne s’est jamais éteint. Je suis tombé dans un milieu où c’était du monde adorable. Je suis tombé dans le vieux Sept-Îles. J’ai adoré ce monde-là plus que tout. Et au fil des années, j’ai comme été transporté par ces gens-là. Je pourrais même dire par leur amour, parce qu’ils m’ont accepté même si je venais d’ailleurs.

De nombreux clients et amis sont venus souligner ses 61 ans de carrière. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Maintenant âgé de 78 ans, c’est encore cet amour et ces relations bien particulières qu’il entretient avec ses clients qui le motivent à continuer d'exercer son métier. Certains de ses clients sont toujours au rendez-vous, coupe après coupe.

J’en ai encore plusieurs de 61 ans. C’est fascinant quand même. J’ai un client en particulier qui est toujours venu me voir et il vient de Port-Cartier. Depuis mes débuts jusqu’à aujourd’hui, il vient encore tout le temps.

Jim Lynch tisse des liens avec ses clients depuis 1960. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Même une pandémie ne l’a pas freiné. La dernière année a été pleine de changements, mais Jim Lynch n’est pas prêt à déposer ses ciseaux, notamment parce qu’il se sent encore valorisé, dit-il. De plus, il est toujours en forme.