L'Ontario demande l'aide des Forces armées et de la Croix-Rouge

L'Ontario demande l'aide des Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge afin de lutter contre la troisième vague de la pandémie.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le bureau de la solliciteure générale Sylvia Jones l'a confirmé par courriel, lundi après-midi.

Nous avons demandé l'aide [en ressources humaines], dont beaucoup résident, par exemple, au sein des Forces armées canadiennes et des organisations de la Croix-Rouge canadienne. En plus des ressources humaines en matière de santé, nous demandons un soutien logistique et opérationnel afin d'augmenter notre réponse à COVID-19 , peut-on y lire.

Le bureau du premier ministre Doug Ford a récemment refusé l'aide de la Croix-Rouge en lien avec la gestion de la campagne de vaccination. L'Ontario n'avait pas besoin de la Croix-Rouge à l'heure actuelle pour l'administration des vaccins en Ontario. Nous n'avons pas de problème de capacité, nous avons un problème d'approvisionnement , avait-on alors déclaré.

Depuis, cependant, la situation dans les hôpitaux s'est dégradée.

Le gouvernement fédéral s'est impliqué et a demandé l'aide des autres provinces pour alléger la pression que subit le système de santé ontarien.

Selon le ministère de la Santé, 877 personnes atteintes de la COVID-19 sont traitées dans des unités de soins intensifs des hôpitaux de la province, soit deux fois plus qu'au début du mois d'avril.

Critical Care Services Ontario, un organisme gouvernemental qui compile quotidiennement un rapport pour les hôpitaux et les organismes de santé, a déclaré que 59 patients avaient été admis aux soins intensifs dimanche seulement. Anthony Dale, président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, a déclaré qu'au total, 1415 patients atteints de la COVID-19 ont été envoyés aux soins intensifs ce mois-ci jusqu'à présent.

Parmi ceux aux soins intensifs, 605 patients sont sous respirateur - près du double du nombre observé au sommet de la deuxième vague en janvier.