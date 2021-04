Le Nord manitobain et Seven Oaks West s’ajoutent aux secteurs ciblés pour la vaccination

À compter de lundi, toutes les personnes de 18 ans et plus vivant dans la région sanitaire du Nord sont admissibles à la vaccination. Les personnes qui doivent s’y rendre pour travailler peuvent aussi prendre rendez-vous, peu importe la nature de leur travail, a précisé la province lundi.

De plus, les personnes de 18 ans et plus qui vivent dans le secteur de Seven Oaks West sont admissibles à la vaccination dès aujourd’hui, de même que celles qui y travaillent avec le public.

Les travailleurs admissibles incluent les employés des écoles et des garderies, de l’alimentation, des épiceries, des stations-services, des restaurants ou des banques alimentaires ainsi que les inspecteurs de la santé publique.

Ces nouvelles régions identifiées s’ajoutent à Point Douglas South, Downtown East et Inkster East, quartiers ciblés depuis la semaine dernière. La région de Churchill était aussi déjà admissible à la vaccination, a précisé lundi la province.

Dans une séance d’information destinée à la presse lundi, la Dre Joss Reimer, responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, a dit espérer ajouter d’autres collectivités à cette liste cette semaine.

Les secteurs ciblés le sont en fonction notamment des taux de contamination des deuxième et troisième vague, de la proportion de personnes racisées, du revenu moyen ou de la qualité du logement dans ces secteurs, a rappelé la Dre Reimer.

Les personnes admissibles peuvent prendre leur rendez-vous à partir de lundi, en ligne ou par téléphone.

En cette Semaine nationale de promotion de la vaccination, la Dre Reimer a incité les personnes admissibles à prendre leur rendez-vous aussi rapidement que possible. Les chiffres montent, je ressens encore davantage l’urgence de procurer des vaccins aux Manitobains , a-t-elle affirmé en rappelant que cela prend environ deux semaines pour que le vaccin génère une réponse immunitaire.

Pas de nouvelles de livraisons de vaccins AstraZenea et Johnson & Johnson

Au sujet de la nouvelle recommandation du Comité consultatif national d’immunisation, qui stipule que le vaccin AstraZeneca pourrait être administré aux personnes de 30 ans et plus, la Dre Joss Reimer a indiqué que le comité provincial n’avait pas encore pris de décision.

Dans tous les cas, elle a affirmé que la province n’avait pas de nouvelles de livraisons à venir de vaccins AstraZeneca. Même si on abaissait l’âge d’admissibilité à 30 ans, nous n’aurions pas assez de doses à offrir à ces personnes , a-t-elle déploré.