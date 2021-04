Consternation dans l'industrie du golf en Ontario : les clubs appellent à un retour au jeu

André Robichaud, du Club de golf Kapuskasing, estime qu'il parle pour la majorité des acteurs de l'industrie quand il dit qu'il s'agit du sport idéal à pratiquer dans le contexte de la pandémie.

Je pense qu'on a démontré dans toute l'industrie, pas seulement à Kapuskasing ou dans tout le Nord de l'Ontario, qu'on est capable de jouer au golf sans transmettre la COVID. On a des protocoles en place. C'est sécuritaire. On peut faire respecter la distanciation sociale , explique-t-il lors d'un entretien au téléphone lundi.

Le Nord-Ontarien se dit encore sidéré par le fait que les clubs de golf n'aient pas constitué une exception bien que l'annonce de la fermeture de toutes les installations récréatives à l'extérieur dans la province remonte à 10 jours.

On ne s'attendait pas du tout à ça pour être honnête, lance-t-il. On s'est fait prendre les culottes à terre!

On ne sait plus à quoi s'attendre. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie du golf qui se demandent même si on aura le droit de rouvrir le 20 mai. Une citation de :André Robichaud, gérant du Club de golf Kapuskasing

Marc-André Longval, du Club de golf de Hearst, s'explique mal la logique du gouvernement Ford derrière la décision de fermer les terrains et clubs de golf.

On a trouvé ça un peu ridicule parce qu'en Ontario, en ce moment, nous sommes la seule place sur la planète où ce n'est pas permis de jouer au golf! C'est d'autant plus ridicule quand tu penses que les enfants ont le droit d'aller jouer dans les parcs et partager la même pôle et la même balançoire alors que nous (les golfeurs), on n'a pas le droit de jouer avec nos propres bâtons et nos balles sur un terrain , explique-t-il.

On vit la même chose que l'été dernier

Les Ontariens avaient été nombreux à jouer au golf l'été dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

À travers toute cette épreuve, André Robichaud et Marc-André Longval confient avoir une étrange sensation de déjà vu. Tom Arnott, le directeur général du Club de golf Idylwylde, dans la région du Grand Sudbury, partage la même impression.

Quand on pense qu'on a prouvé pendant tout un été que le sport peut être pratiqué de façon sécuritaire, ça n'a aucun sens pour moi qu'on ne puisse pas jouer , fait-il valoir en entrevue.

Je n'ai jamais mené une bataille comme celle-là. Le gouvernement comme les opérateurs des clubs connaissent déjà le résultat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de raison pour laquelle se battre! Une citation de :Tom Arnott, directeur général du Club de golf Idylwylde

Selon ce dernier, la pratique du golf est aussi bénéfique pour le développement économique du pays dans le contexte actuel que pour le bien-être des gens qui le pratiquent et ceux qui opèrent les clubs de golf. Tom Arnott estime qu'une partie du problème vient peut-être de la perception générale du golf dans la société.

C'est une décision politique pour rassurer les gens que les riches ne joueront pas au golf en ce moment, mais les gens ne sont pas bien informés sur la question. 21% de la population au Canada joue au golf! C'est une bonne façon de faire de l'exercice. La vitamine D à elle seule [est un autre avantage]. Et, on a joué de façon sécuritaire pendant un an. Il y a eu 20 millions de rondes de golf l'an dernier et pas un seul cas de transmission.

La directrice des opérations au Club de golf Hollinger à Timmins, Jo-Lee Morissette, soutient que le gouvernement devrait faire exception pour la pratique du golf.

On veut protéger tout le monde, mais on estime aussi que le golf est un sport extérieur qu'il est possible de pratiquer de façon sécuritaire et c'est aussi l'un des rares sports que l'on peut faire à ce temps de l'année , souligne-t-elle.

Tillsonburg, le mouton noir

Le club de golf The Bridges At Tillsonburg a ouvert ses portes malgré l'interdiction de la province la fin de semaine dernière. Photo : Facebook/The Bridges At Tillsonburg

Le club de golf Bridges at Tillsonburg a fait couler beaucoup d'encre au cours de la fin de semaine puisqu'il a contrevenu à l'ordre provincial en vigueur en Ontario. Ce club situé à 60 kilomètres au sud-est de London a ouvert ses portes aux golfeurs malgré l'interdiction de la province et ceux-ci ont afflué en grand nombre.

Dans une publication sur Facebook samedi, le club disait avoir rempli tous ses créneaux disponibles pour la fin de semaine et remerciait les gens pour leur appui. La police provinciale de l'Ontario n'est pas intervenue.

Tom Arnott, qui est aussi l'ancien président de la branche du centre de l'Ontario pour l'Association nationale des propriétaires de clubs de golf (NGCOA), se dit empathique, mais condamne aussi ces actions.

Les revenus les attendent à la porte. Ils les attendent et peuvent leur permettre de survivre. Je comprends ce qu'ils ressentent, mais je ne peux pas les appuyer, souligne-t-il. Et, je ne crois pas qu'ils rendent service à l'industrie. Je crois que nous avons intérêt à attendre et éduquer les gens autour de nous sur les bienfaits de la pratique de ce sport.

André Robichaud n'encourage pas non plus de tels comportements, mais il estime que leur situation démontre encore la frustration qui [existe] dans toute l'industrie du golf.

Dans un communiqué émis samedi, l'Association de golf de l'Ontario (GAO) a aussi dénoncé la réouverture du club de golf Bridges at Tillsonburg.