COVID-19 : plus faible hausse quotidienne pour avril en Outaouais, 5 décès à Ottawa

Les nouvelles infections quotidiennes continuent de se faire moins nombreuses dans la région, alors que l’Outaouais rapporte son bilan le plus bas de tout le mois d’avril, lundi.

L’Outaouais enregistre 50 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. La semaine dernière, les bilans se trouvaient dans la centaine de nouveaux cas, chaque jour.

Le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie est maintenant de 11 020.

La santé publique déplore un décès supplémentaire, lundi, enregistré en milieu hospitalier, précise le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Au total, 192 personnes sont mortes des suites de la COVID-19 dans la région.

Actuellement, 53 personnes sont hospitalisées, en Outaouais, dont sept se trouvent aux soins intensifs.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la région compte 232 cas de variants confirmés, dont 224 variants du Royaume-Uni, deux d'Afrique du Sud, un du Brésil et cinq du Nigéria.

Pour l’ensemble de la province, les autorités sanitaires recensent 889 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 345 697, le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie.

La santé publique fait également état, dans son bilan quotidien, de huit nouveaux décès, ce qui porte à 10 886, le total des morts liés à la pandémie au Québec, depuis février 2020.

Cinq décès de plus à Ottawa

De son côté, le dernier bilan de Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ontario ) fait état de cinq nouvelles victimes, lundi. C'est le plus grand nombre de victimes rapporté en une seule journée depuis janvier.

Au total, depuis le début de la crise sanitaire, 495 personnes sont décédées après avoir contracté la COVID-19.

Le total de cas confirmés par SPOSanté publique Ottawa dans la capitale fédérale passe, quant à lui, à 23 503, en raison de 190 infections supplémentaires rapportées lundi.

À Ottawa, 2682 personnes sont atteintes du virus, dont 108 sont hospitalisées. De ce nombre, 27 sont traitées aux soins intensifs, une légère hausse relativement à la fin de semaine.

Des 4541 variants préoccupants et mutations détectées par SPOSanté publique Ottawa , 15 ont causé la mort.

Deux décès supplémentaires dans l'est ontarien

Du côté de l'est ontarien, les autorités de santé locales rapportent 52 nouveaux cas dans leur bilan de la fin de semaine.

Actuellement, 357 cas sont encore actifs sur le territoire du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) et 34 personnes sont hospitalisées, dont six se trouvent aux soins intensifs.

La COVID-19 a fait deux nouvelles victimes dans l'est ontarien cette fin semaine, portant le bilan du nombre de décès à 100 victimes sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

L'est ontarien reste aux prises avec sept éclosions, un chiffre en baisse ces derniers jours.

Dans son ensemble, l'Ontario recense moins de 4000 nouveaux cas pour le deuxième jour de suite, mais les hospitalisations augmentent.

Santé publique Ontario confirme 3510 nouvelles infections et 24 morts de plus, lundi.