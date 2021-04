Le Manitoba dénombre 210 nouveaux cas de COVID-19

Le taux de positivité sur 5 jours continue d'augmenter pour s’établir à 7,6 % à l’échelle provinciale et à 8,2 % pour Winnipeg. 157 des nouveaux cas annoncés lundi sont situés à Winnipeg.

Entre jeudi et dimanche, la province a enregistré 977 nouveaux cas de COVID-19.

Le premier ministre et le médecin hygiéniste en chef doivent annoncer de nouvelles mesures sanitaires, lundi.

Faits saillants : 2093 cas actifs*

34 747 personnes guéries à ce jour

148 hospitalisations, parmi lesquelles 83 personnes sont encore contagieuses

37 patients aux soins intensifs, dont 21 sont encore contagieux

968 décès attribuables à la COVID-19

37 808 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

* Ce nombre est surévalué par la province en raison de retards dans le traçage des contacts. La province estime qu'une personne est guérie 10 jours après avoir contracté la COVID-19.

Depuis février 2020, 646 981 tests de dépistage ont été effectués, dont 2784 dimanche.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 157

Prairie Mountain : 19

Santé Sud : 7

Entre-les-Lacs et de l’Est : 12

Nord : 15

Expositions possibles aux variants

Une exposition à un variant préoccupant est possible pour les gens qui étaient assis dans les rangées une à six, à bord du vol WS526 Calgary-Winnipeg de West Jet, parti de Calgary à 21 h 50 le 16 avril et atterri à une heure du matin.