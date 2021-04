Une famille demande un changement de protocole dans les centres de dépistage

En août dernier, Anne-Marie Hutchins, 46 ans, ne se sentait pas bien. Elle avait de la difficulté à respirer et un poids lui pesait sur la poitrine. Pensant avoir contracté la COVID-19, elle s’est rendue dans une clinique de dépistage à Chilliwack afin d’y passer un test.

Parmi les symptômes énumérés sur le formulaire rempli par l’infirmière, il est notamment indiqué qu’Anne-Marie Hutchins souffrait de douleurs à la poitrine et, dans la section répertoriant les complications potentielles de la patiente, son historique de tachycardie est également mentionné.

Une évaluation médicale supplémentaire n'a toutefois pas été jugée nécessaire. Le test de dépistage a été réalisé, puis elle a été invitée à retourner s'isoler à la maison le temps d’obtenir son résultat.

Ils n’ont pas pris en compte le fait qu’elle ait mentionné avoir des douleurs à la poitrine , soutient sa sœur, Christine Hutchins.

Le lendemain, ces douleurs se sont amplifiées à tel point qu’elle a dû se rendre aux urgences.

À ce moment-là, c’était trop tard. Son cœur battait trop rapidement et les médecins n’ont rien pu faire et puis elle est décédée , explique sa sœur, la voix entrecoupée par l’émotion.

Un rapport d’autopsie, ajoute Christine Hutchins, attribue la cause de sa mort à un infarctus du myocarde survenu un à trois jours avant son décès.

Ce qui est triste c’est qu’elle a perdu plus de 24 heures… Elle avait besoin d’aller aux urgences bien avant et malheureusement l'infirmière n'a pas décidé de rediriger ma sœur vers les urgences , dit-elle.

À la suite du décès d’Anne-Marie, la famille Hutchins est entrée en contact avec plusieurs autorités sanitaires, dont la Régie de la santé du Fraser, afin que la prise de signes vitaux soit incluse dans la procédure de base pour toute personne se présentant pour un test de dépistage de la COVID-19.

Notre but est d’aider les gens et d’améliorer le système et ce qui n’en faisait pas partie avant.

Une citation de :Christine Hutchins