Ç'a été une journée difficile , résume la responsable du marketing pour La Fourche, Clare MacKay.

Les manifestants se sont d’abord rassemblés en après-midi devant la scène du Canadien National, tenant des affiches en scandant des slogans anti-masque. Les intervenants qui ont parlé au micro dénonçaient les ordonnances sanitaires qui visent à freiner la transmission du nouveau coronavirus responsable de la COVID-19.

Quand ils ont appris que les manifestants voulaient entrer dans le marché, les responsables de La Fourche ont choisi de fermer les portes de l’immeuble. Clare MacKay explique que La Fourche voulait protéger le public et le personnel des commerces et éviter de possibles affrontements.

Il y a des jeunes de 16 ans qui travaillent dans ces kiosques de restauration, qui sont souvent de petites entreprises familiales , dit-elle, ajoutant que La Fourche ne voulait pas mettre en danger ses locataires.

La Fourche n'est pas en mesure de faire respecter des règles sanitaires dans le cas d’événements de cette ampleur, ajoute-t-elle, sans vouloir s'avancer sur ce qui aurait pu ou aurait dû être fait par la police ou la Ville pour éviter que ce rassemblement ait lieu.

La manifestation était planifiée et connue et faisait partie d’un convoi de la liberté provenant de militants ontariens, qui fait une tournée du Canada. Elle a été organisée dans la foulée d’un rassemblement semblable tenu la semaine précédente au même endroit.

Clare MacKay explique que La Fourche rencontrera les responsables de la santé publique de la province et de la Ville pour faire le point et voir, si ce genre de choses continue, à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qui peut être fait .

Nous voulons vraiment leur faire comprendre que ce genre d'événements n’est pas quelque chose que nous voulons gérer , dit-elle.

La Fourche est depuis longtemps le lieu de rassemblement privilégié des Winnipégois et de nombreux événements et regroupements y ont normalement lieu chaque année. Avec la COVID-19, les ordonnances sanitaires ont interdit les grands regroupements.

En ce moment, seulement 10 personnes peuvent se regrouper à l'extérieur selon les ordonnances sanitaires en vigueur.

Les règlements en place signifient que nous ne pouvons pas être le lieu de regroupement pour qui que ce soit en ce moment , déclare Clare MacKay.

Interrogée au sujet de la manifestation anti-masque la semaine dernière, la Dre Joss Reimer, responsable de la campagne de vaccination, a déclaré que le port du masque restait un des gestes les plus simples et les plus faciles à poser pour protéger les gens autour de soi, même si ce n’est pas parfait et que c’est inconfortable .

Je comprends que les gens n’aiment pas se faire dire quoi faire, mais il reste que c'est un geste qu'on peut faire facilement et qui réduit vraiment la transmission du coronavirus, a-t-elle déclaré.

Avec des informations de Darren Bernhardt, CBC