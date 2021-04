Avis divergents concernant le maintien des mesures d'urgence à Québec

Un médecin de Québec souhaite que les mesures d'urgence soient maintenues au moins une semaine supplémentaire à Québec et Lévis, alors qu'un expert en virologie croit que des assouplissements sont possibles. Le gouvernement Legault doit faire le point sur la situation mardi.

Le pneumologue et chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le Dr Mathieu Simon, craint les effets d’un relâchement trop hâtif sur le système de santé.

Les unités de soins intensifs des hôpitaux de Québec et Lévis sont en surcapacité depuis le début de la troisième vague. Une vingtaine de lits ont été ajoutés à la centaine déjà existants.

Dans la région de Québec, il reste à peu près cinq lits de soins intensifs. Tous les autres sont occupés. Il est trop tôt. Les unités de soins intensifs et le système hospitalier sont à genou. Un déconfinement à partir du 4 mai avec la fin des mesures d'urgence, ça serait très prématuré , estime le Dr Mathieu Simon.

Le médecin se dit inquiet par l'explosion des cas en Ontario et ne souhaite pas que l’on vive les mêmes difficultés au Québec.

L’Ontario, c’est juste à côté. Quand ils ont rouvert pour d'autres raisons qu'on est prêts, ça a viré à la catastrophe et on voit des débordements comme on n'a jamais vu dans le système de santé canadien , affirme le Dr Simon.

Assouplissements possibles

L’expert en virologie et professeur au Département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, le Dr Benoit Barbeau, n’est pas aussi inquiet.

Il y a une nette amélioration de la situation à Québec. Nous sommes loin de l’explosion des cas des dernières semaines. La situation demeure fragile, la capitale doit demeurer en zone rouge, mais des assouplissements sont possibles , estime-t-il.

Le Dr Barbeau souligne que la priorité devrait être la réouverture des écoles.

Les enfants ont besoin de ce contact social. La réouverture des écoles peut se faire, selon moi, en gardant comme approche celle d’agir rapidement et agressivement s’il y a des cas de variants , explique l’expert en virologie.

Le Dr Benoit Barbeau souligne que la campagne de vaccination progresse et qu’il faut en tenir compte dans l’évaluation des mesures sanitaires à imposer.

En consultant les données de Québec, les commerces non essentiels pourraient aussi certainement rouvrir, tout en maintenant certaines mesures limitatives à l’image de Montréal , ajoute-t-il.

Le Dr Simon, lui, souhaite que le gouvernement Legault présente la situation différemment.