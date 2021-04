Une première bande-annonce pour le nouveau West Side Story, de Spielberg

Annoncée en 2018, la nouvelle version de cette comédie musicale du compositeur Leonard Bernstein, aussi inspirée de Roméo et Juliette de Shakespeare, doit finalement sortir en salles le 8 décembre 2021 après avoir été reportée à cause de la pandémie.

Le scénario original racontant une histoire d’amour impossible dans les années 1950 est toujours au cœur du long métrage. À New York, deux clans, les Jets qui regroupent de jeunes blancs de la classe ouvrière et les Sharks, des jeunes d’origine porto-ricaine, s’opposent. Ce qui n’empêchent pas Maria, sœur du chef des Sharks, et Tony, lié au Jets, de tomber amoureux.

Une distribution latino-américaine

Steven Spielberg avait insisté pour que les rôles de personnages latino-américains de sa propre version soient tenus par des personnes originaires de cette communauté, contrairement au film sorti en 1961.

Ansel Elgort et Rachel Zegler dans la version de Stephen Spielberg de « West Side Story » Photo : Twentieth Century Fox

Américaine d'origine colombienne, Rachel Zegler a donc repris le rôle de Maria, tenu initialement par l’actrice américaine Natalie Wood. Ariana DeBose reprend le rôle d’Anita et David Alvarez celui de Bernardo, le frère de Maria, tenu par George Chakiris dans la première version.

Seule actrice latino-américaine du film de 1961 dans le rôle d’Anita, Rita Moreno est encore présente dans la version de Spielberg, non seulement à titre de productrice exécutive, mais aussi comme actrice dans le rôle de Valentina. Ce personnage est une version modernisée et féminisée de Doc , le commerçant au grand cœur présent dans l'œuvre originale.

Rita Moreno, qui a joué dans le « West Side Story » de 1961, a également un rôle dans la nouvelle version. Photo : Niko Tavernise

C’est l’acteur Ansel Elgort qui a repris le rôle de Tony, tenu par Richard Beymer dans la version de 1961.

Le film original, sorti en 1961 et réalisé par Robert Wise et le chorégraphe Jerome Robbins, avait glané dix Oscars et marqué une génération. Les chansons Maria, I Feel Pretty et America sont parmi les connues de l'histoire du cinéma américain.