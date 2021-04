L’Î.-P.-É. offre aux camionneurs des tests de dépistage rapide à la frontière

Les camionneurs et autres travailleurs voyageurs qui arrivent à l’Île-du-Prince-Édouard ont à compter de lundi accès à des tests de dépistage de la COVID-19 dont les résultats sont connus dans les deux heures qui suivent.

Le service est destiné aux camionneurs, aux travailleurs en rotation, aux équipages de moyens de transport, aux militaires et aux garde-côtes, peu importe d’où ils proviennent.

Bien des gens testés à la frontière fournissent des services essentiels à l’Île-du-Prince-Édouard, souligne dans un communiqué une codirectrice de l’équipe conjointe d’intervention en matière de COVID-19, Marion Dowling.

Il importe d’offrir des tests rapides et précis à ces personnes pour prévenir l’importation du virus dans la province, ajoute-t-elle.

Des camionneurs se sont plaints la semaine dernière de la période quotidienne d’ouverture trop courte pour eux du centre de dépistage aménagé près du pont de la Confédération. Ils critiquaient aussi la période d’attente et d’isolement pour recevoir le résultat des tests.

Les autorités ont prolongé la période quotidienne d’ouverture du centre de dépistage pour accommoder les camionneurs.

Les camionneurs et autres travailleurs voyageurs peuvent subir un test rapide sur place à Borden-Carleton. Si le résultat du test est positif, ils reçoivent un appel dans un délai de deux heures. S'ils ne reçoivent pas d’appels en deux heures, cela signifie que le résultat du test est négatif et qu’ils n’ont plus à s’isoler.

Tout résultat positif au test de dépistage rapide doit être confirmé à l’aide d’un second test et la personne doit s’isoler en attendant.