Gestion de la crise au CHSLD Laflèche : une enquête de la SQ révèle des lacunes

Des membres de la haute direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CISSS MCQ) vont d’ailleurs témoigner dans le cadre de cette première journée d’audience.

L’enquêteur à la Sûreté du Québec (SQ) Frédéric Losier a été le premier témoin appelé à la barre lundi matin. Il a indiqué que son organisation a été mandatée en juin 2020 de mener des enquêtes sur les décès survenus en CHSLD et qui ont été ciblés par l’enquête publique du Bureau du coroner du Québec.

Différents enquêteurs de la SQ ont rencontré une quinzaine de témoins, afin de produire le rapport d’enquête. Au cours de son témoignage, qui a duré une dizaine de minutes, le sergent Frédéric Losier a exposé les conclusions auxquelles est parvenue sa collègue qui a interrogé la majorité des témoins.

Manque de personnel, d’équipement et contamination

Les préposées aux bénéficiaires interrogées par l'enquêteuse de la Sûreté du Québec de Shawinigan, Geneviève Girard, ont rapporté qu’il manquait de préposés au CHSLD Laflèche durant la crise, ainsi que d’infirmières et d’infirmières auxiliaires.

Ce manque de personnel a notamment retardé le transport de patients vers l’unité chaude et empêché les familles de recevoir des nouvelles de leur proche, selon les propos recueillis par l'enquêteuse. Il n’y avait pas assez d’employés pour qu’ils aient le temps de retourner les appels.

Il y a aussi eu du mouvement de personnel entre établissements de la santé, mais aussi entre les étages au CHSLD Laflèche, un contexte propice à la propagation du virus.

Des médecins ont aussi confié aux enquêteurs que des erreurs médicales ont été faites durant cette période par des employés provenant d’autres secteurs non habitués avec les CHSLD : erreur sur un patient, erreur sur l'administration de médicaments , a relaté Frédéric Losier durant l’audience.

Les patients étaient parfois installés dans des chambres doubles et rien n’était mis en place pour que les employés se lavent les mains ou changent leur équipement de protection entre les soins donnés aux deux personnes de la même pièce.

Avant le 5 avril 2020, l’équipement de protection comme les gants, jaquettes et masques étaient seulement réservés aux employés qui s’occupaient de résidents présentant des signes grippaux. Par la suite, l’usage du masque a continué à être restreint.

Les médias ont pu prendre des images du début des quatre jours d'audiences qui se déroulent au palais de justice de Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Durant la première vague, 44 résidents de cet établissement sont morts de la COVID-19. En tout, 107 usagers sur 138, soit près de 80 % des résidents, ainsi que 84 employés ont été infectés par le SRAS-CoV-2.

Des employés en attente d’un résultat d’un test de dépistage au travail

Au début de la pandémie, les employés du CHSLD Laflèche qui étaient asymptomatiques et en attente d’un résultat d’un test de dépistage devaient tout de même rentrer travailler. La SQ note que certains ont reçu leur résultat positif alors qu’ils se trouvaient au CHSLD.

Lors de son témoignage, lundi avant-midi, la directrice régionale de la santé publique, Dre Marie-Josée Godi, a précisé que le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec avait choisi de garder ces gens au travail afin de pouvoir offrir les soins aux résidents.

Les personnes qui avaient été en contact jugé élevé ou modéré avec un cas positif devaient s’isoler, mais le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a fait le choix de ne pas exiger de quarantaine pour les travailleurs de la santé dans cette situation, afin d’assurer le service aux personnes âgées du CHSLD. Dre Godi a précisé que cette décision avait été prise le 29 mars.

Le même jour, la directrice de la santé publique affirme avoir rédigé une note de service où elle exprime son malaise avec la mobilité du personnel entre les différentes zones et entre les établissements. Dre Godi recommande alors le cohortage, soit de, notamment, s'assurer que les employés ne passent pas d'une zone chaude du CHSLD à une zone où il n'y a pas de cas de COVID-19, mais elle dit que sa recommandation n’a pas été retenue. Finalement, une directive en ce sens a été donnée par le président-directeur général du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec le 10 avril.

Comprendre la crise

Les audiences publiques sont présidées par la coroner et avocate Géhane Kamel. Elles se penchent sur 53 décès survenus dans les CHSLD de la province durant la première vague de la pandémie.

La coroner Géhane Kamel a été mandatée pour présider la vaste enquête publique portant sur les décès liés à la COVID-19, survenus dans les CHSLD du Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Au début des audiences portant sur le CHSLD Laflèche, la coroner a déclaré que l’analyse des circonstances du décès de Madame Lermytte permettra de se pencher sur toute la gestion de la crise dans cet établissement du secteur Grand-Mère.

Il est important [de dire] qu'une enquête d'un coroner n’a aucunement pour objectif de déterminer la responsabilité criminelle ou civile d’une personne civique ou morale. L'ensemble du processus qui est public, en appelle plutôt à la collaboration des personnes intéressées, et ce, afin de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès et sur les facteurs qui ont contribué à ces décès , a-t-elle déclaré.

La coroner Géhane Kamel a indiqué qu’elle et le coroner Dr Jacques Ramsay, qui l'assiste dans ce processus, fourniront un résumé et opinion quant aux causes probables respectives des 53 décès en cause .

La fille de Maria Lermytte donnera sa version des faits mardi. Elle assiste aux audiences afin de mieux comprendre les derniers jours de la vie de sa mère, qui avait 81 ans.

