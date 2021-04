Sous la conduite de chefs d'orchestre prestigieux, comme Klemperer, Karajan, Böhm et Bernstein, la chanteuse d’opéra à la musicalité incomparable et au large répertoire s'est produite à Vienne, à Berlin, à Londres, à Milan, à Bayreuth, à Salzbourg ou encore à New York et à Buenos Aires de 1946 à 1994, l'année de sa retraite.

Interprète hors pair de lieder de Schubert ou de Brahms, elle a été l'une des rares cantatrices capables de chanter avec brio le répertoire de Mozart et de Wagner.

Le monde de la musique perd avec la mort de Christa Ludwig la protagoniste d'une époque lumineuse et inimitable , a réagi le théâtre de La Scala dans un communiqué, tandis que l'Opéra de Vienne saluait sur son site la combinaison particulière d'une voix unique et d'une appréhension des rôles avec intelligence et talent d'interprétation .

Christa Ludwig dans les années 1960 Photo : Getty Images / Erich Auerbach

Pour sa première à l'Opéra de Paris, en novembre 1971, Christa Ludwig avait offert un récital de lieder marqué par 10 rappels.

J'ai peur avant, pendant et le plaisir qui suit est si vite gâché par la pensée de la prochaine représentation, racontait celle qui a eu pour partenaires sur scène Maria Callas et Elisabeth Schwarzkopf.

Née à Berlin, cette chanteuse entrée à l’Opéra de Vienne en 1955 vivait dans la banlieue de la capitale autrichienne.

Chanter a été pour moi aussi naturel qu'apprendre à marcher , confiait celle qui était mezzo-soprano comme sa mère et dont le père était ténor.

Après avoir pris sa retraite, en 1994, Christa Ludwig avait été décorée de la Légion d'honneur en 2010, en France, pour l'ensemble de sa carrière lyrique.