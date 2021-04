COVID-19 : deuxième journée sous les 200 cas dans la grande région de Québec

Pour une deuxième journée consécutive, la grande région de Québec enregistre moins de 200 nouveaux cas de COVID-19, soit 110 dans la Capitale-Nationale et 82 en Chaudière-Appalaches.

Avec le bilan de dimanche, celui de lundi est parmi les plus encourageants depuis le début du mois d’avril.

Malgré la baisse observée dans les derniers jours, les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches demeurent celles où la COVID-19 circule le plus dans la province avec respectivement 224 et 278 cas actifs par 100 000 habitants.

Les écoles et les commerces non essentiels seront forcés de rester fermés au moins jusqu’au 3 mai. Le gouvernement Legault doit faire le point sur la pandémie mardi après-midi et statuer ce qui pourrait rouvrir, selon l’évolution de la situation sanitaire.

À l’échelle du Québec, le ministère de la Santé rapporte 889 nouvelles infections, soit le meilleur bilan des dernières semaines. On compte toutefois 10 personnes de plus à l’hôpital pour un total de 664 hospitalisations, dont 167 aux soins intensifs.